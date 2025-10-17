WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende indivíduo por praticar “Revenge Porn”, “Stalking” e descumprimento de medidas protetivas em Três Lagoas

Na tarde desta quinta-feira (16), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, prendeu em flagrante D...

17/10/2025 13h50
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na tarde desta quinta-feira (16), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, prendeu em flagrante D.C.G., 38 anos, pelos crimes de divulgação de vídeo íntimo com o fim vingança e humilhação (revenge porn), perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A vítima, 37 anos, que estava separada do autor há mais de um mês, compareceu na Delegacia relatando que teve um relacionamento com o autor por aproximadamente um ano e ontem o autor divulgou um vídeo dela, através do instagram, perfil fake, onde adicionou familiares, amigos e ex namorado da vítima, mesmo ele tendo medidas protetivas impostas que o impediam de realizar tais atos. Além do vídeo, postou montagens ridicularizando a vítima, a expondo, tudo com fins de vingança e humilhação.

Assim, a equipe de Policiais Civis, após diligências e intensa investigação, foi até a residência do autor, tendo lhe dado voz de prisão. Em seu interrogatório, confirmou a criação do perfil fake e a publicação das postagens.

A Delegacia de Atendimento a Mulher de Três Lagoas reforça o compromisso com a sociedade, pedindo para que mulheres vítimas de violência doméstica não se calem.

