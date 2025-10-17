WhatsApp

PM - MS

Operação Virtude 2025 reforça proteção aos idosos em Ribas do Rio Pardo/MS e Inocência/MS

Três Lagoas (MS) – Nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2025 os municípios de Ribas do Rio Pardo e Inocência, em Mato Grosso do Sul, foram palco de a...

17/10/2025 13h50
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Três Lagoas (MS) – Nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2025 os municípios de Ribas do Rio Pardo e Inocência, em Mato Grosso do Sul, foram palco de ações integradas da Operação Virtude 2025, iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com execução local da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, através de ações do Comando de Policiamento de Divisas – Costa Leste (CPA-2).

     A operação teve como objetivo fortalecer ações de proteção e valorização da pessoa idosa, promovendo prevenção, orientação e combate a crimes que atingem esse público, além de integrar a Polícia Militar com as redes de assistência social e acolhimento.

     A equipe policial composta pelo Tenente Niedo, Subtenente Lacerda, 3º Sargento Guilherme e Cabo Martines, realizaram visitas técnicas a instituições de acolhimento e ministraram palestras educativas, alcançando diretamente cerca de 223 idosos e 50 profissionais da área de assistência.

Entre as ações desenvolvidas destacaram-se:

Visita à Casa de Passagem “Acolhe” (Ribas do Rio Pardo): verificação das condições de atendimento a idosos em situação de vulnerabilidade. A unidade oferece alimentação, apoio psicológico e assistência social, com capacidade para 48 pessoas e atualmente abriga 10 ocupantes.

     Visita ao Lar dos Idosos Misericórdia (Ribas do Rio Pardo): acompanhamento da estrutura e funcionamento da Casa Lar Missionária Coração de Deus, que atende idosos com necessidades especiais. O local dispõe de atividades de lazer e cuidados profissionais contínuos, demonstrando zelo e comprometimento com o bem-estar dos residentes.

     Palestra no Centro de Convivência do Idoso (Ribas do Rio Pardo): atividade educativa voltada à prevenção da violência, direitos da pessoa idosa e canais de denúncia. Participaram 80 idosos e cerca de 20 servidores municipais, em um espaço mantido pela Prefeitura que oferece atividades recreativas e suporte multidisciplinar.

     Visita Técnica – Lar Jeferson Leandro do Prado Elias (Inocência): a visita teve como objetivo acompanhar o funcionamento da instituição que atende 23 idosos, em sua maioria acamados ou cadeirantes. A estrutura conta com 32 acomodações, sendo ampla e ventilada. A equipe foi recebida pelo Técnico de Enfermagem Lélio Otávio Costa Barbosa e pela Coordenadora Fátima Aparecida Biazine.

     As ações da Operação Virtude 2025 cumpriram plenamente seus objetivos em Ribas do Rio Pardo e inocência, reforçaram o papel da Polícia Militar como agente de proximidade e proteção, promovendo cidadania, segurança e respeito à pessoa idosa. Em parceria com instituições locais, a iniciativa reafirmou o compromisso com os direitos humanos e a promoção da paz social, abordando os direitos garantidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e divulgando os canais de denúncia disponíveis à população, como o Disque 100, para violações de direitos humanos, e o Disque Denúncia 181, para crimes e violência.

     Assessoria de Comunicação Social do CPA-2.

