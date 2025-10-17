WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Geral

Polícia Federal faz operação em Santos contra ameaças à Unifesp

Instituição formalizou denúncia no Portal Comunica-PF

17/10/2025 12h45
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) está nas ruas na cidade de Santos, no litoral paulista, nesta sexta-feira (17), para apurar uma série de ameaças de violência feitas às pessoas que estudam e trabalham na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A investigação teve início após a própria instituição formalizar uma denúncia no Portal Comunica-PF. Segundo o registro da Unifesp, há várias manifestações em redes sociais incitando o uso de violência extrema contra a universidade. Nessas mensagens, há citações a “massacre” no campus e também à promoção de ódio a estudantes e servidores.

A investigação da PF identificou o responsável pelas postagens e descobriu que ele mora em Santos. Assim, os policiais cumprem agora mandado de busca e apreensão domiciliar na cidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicletas furtadas
Foto: Divulgação/PM - MS Carreta da Saúde da SEJUSP realiza atendimentos a servidores em Dourados de 15 a 17 de outubro
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS recebe proto-socorro veterinário móvel para auxiliar no atendimento de animais silvestres vítimas de incêdios no Pantanal
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
38°
Parcialmente nublado Máxima: 38° - Mínima: 22°
38°

Sensação

3.51 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 35 minutos Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas
Há 35 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicletas furtadas
Há 35 minutos Carreta da Saúde da SEJUSP realiza atendimentos a servidores em Dourados de 15 a 17 de outubro
Há 2 horas MS recebe proto-socorro veterinário móvel para auxiliar no atendimento de animais silvestres vítimas de incêdios no Pantanal
Há 2 horas Polícia Civil prende indivíduo por praticar “Revenge Porn”, “Stalking” e descumprimento de medidas protetivas em Três Lagoas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 4 dias André Guimarães: à frente de Nioaque, preparando a cidade para o futuro com a Rota Bioceânica
3
Há 1 dia Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
4
Há 2 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
5
Há 21 horas Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados