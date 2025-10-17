WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de Drogas em Ivinhema

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, em uma ação conjunta da Seção de Investigações Gerais (SIG) das Delegacias de Ivinhema e de Novo Horizonte ...

17/10/2025 12h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, em uma ação conjunta da Seção de Investigações Gerais (SIG) das Delegacias de Ivinhema e de Novo Horizonte do Sul , prendeu um homem de 21 anos, condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Após troca de informações entre a as Delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, identificou-se que um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Ivinhema poderia estar na cidade de Novo Horizonte do Sul. De posse dessas informações, agentes das duas unidades realizaram diligências conjuntas na cidade de Novo Horizonte do Sul que culminaram na prisão da pessoa condenada pelo crime de tráfico de drogas.

O homem que estava procurado pela justiça foi conduzido à delegacia de polícia e, posteriormente, será encaminhado ao presídio de Ivinhema/MS para dar início ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicletas furtadas
Foto: Divulgação/PM - MS Carreta da Saúde da SEJUSP realiza atendimentos a servidores em Dourados de 15 a 17 de outubro
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS recebe proto-socorro veterinário móvel para auxiliar no atendimento de animais silvestres vítimas de incêdios no Pantanal
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
38°
Parcialmente nublado Máxima: 38° - Mínima: 22°
38°

Sensação

3.51 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 35 minutos Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas
Há 35 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicletas furtadas
Há 35 minutos Carreta da Saúde da SEJUSP realiza atendimentos a servidores em Dourados de 15 a 17 de outubro
Há 2 horas MS recebe proto-socorro veterinário móvel para auxiliar no atendimento de animais silvestres vítimas de incêdios no Pantanal
Há 2 horas Polícia Civil prende indivíduo por praticar “Revenge Porn”, “Stalking” e descumprimento de medidas protetivas em Três Lagoas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 4 dias André Guimarães: à frente de Nioaque, preparando a cidade para o futuro com a Rota Bioceânica
3
Há 1 dia Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
4
Há 2 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
5
Há 21 horas Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados