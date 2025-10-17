Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de Drogas em Ivinhema

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, em uma ação conjunta da Seção de Investigações Gerais (SIG) das Delegacias de Ivinhema e de Novo Horizonte do Sul , prendeu um homem de 21 anos, condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Após troca de informações entre a as Delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, identificou-se que um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Ivinhema poderia estar na cidade de Novo Horizonte do Sul. De posse dessas informações, agentes das duas unidades realizaram diligências conjuntas na cidade de Novo Horizonte do Sul que culminaram na prisão da pessoa condenada pelo crime de tráfico de drogas.

O homem que estava procurado pela justiça foi conduzido à delegacia de polícia e, posteriormente, será encaminhado ao presídio de Ivinhema/MS para dar início ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão.