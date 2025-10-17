WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende foragido da justiça em Ivinhema

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Ivinhema, prendeu um homem de 40 anos, com mand...

17/10/2025 11h40
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Ivinhema, prendeu um homem de 40 anos, com mandado de prisão em aberto oriundo da comarca de Sonora.

Os agente da SIG da Delegacia de Ivinhema tomaram conhecimento de que um homem foragido da cidade de Sonora, estaria na cidade de Ivinhema, visando se furtar do cumprimento da pena. Diante disso, a equipe policial realizou diligências e e conseguiu localizar e capturar o suspeito na área central de Ivinhema.

O homem, que não ofereceu resistência, foi conduzido à Delegacia de Polícia e, posteriormente, será encaminhado ao presídio local.

