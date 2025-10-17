Polícia Militar realiza operação de fiscalização de trânsito em Sonora

Coxim (MS): A Polícia Militar na noite de quinta-feira (16/10), realizou uma série de abordagens e fiscalizações de trânsito em diversos pontos da cidade de Sonora-MS.

A ação, coordenada pelo Tenente Agnaldo Santos de Oliveira, teve início por volta das 18h, na Avenida do Povo, e se estendeu por outras vias e bairros do município.

Durante a operação, diversos veículos e condutores foram abordados para verificação de documentação, condições de tráfego e equipamentos obrigatórios. Como resultado, foram lavrados 12 autos de infração e quatro veículos foram encaminhados ao pátio do DETRAN local, por apresentarem irregularidades que comprometiam a segurança no trânsito.

A Polícia Militar reforça que ações como esta têm caráter educativo, bem como a prevenção dos crimes de trânsito como dirigir embriagado, direção perigosa entre outros, buscando conscientizar os motoristas sobre a importância de manter seus veículos em dia e respeitar as normas de trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM