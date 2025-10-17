WhatsApp

BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por roubo em Tacuru

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Tacuru, prendeu nesta quinta-feira (16) um homem investigado pela prática de ...

17/10/2025 11h40
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Tacuru, prendeu nesta quinta-feira (16) um homem investigado pela prática de roubo ocorrido no município.

O caso teve início quando a vítima, um idoso de 62 anos, compareceu à Delegacia de Polícia e relatou que foi abordada por um indivíduo que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiu que entregasse sua motocicleta. Temendo por sua integridade física, a vítima entregou o veículo, e o autor fugiu em direção à Aldeia Jaguapiré.

Imediatamente, a Polícia Civil iniciou diligências com o objetivo de identificar e localizar o suspeito. Após trabalho investigativo, o autor foi identificado e, diante das provas reunidas, o delegado titular de Tacuru representou pela sua prisão preventiva, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Na tarde desta quinta-feira, os policiais civis relizaram a prisão do suspeito quando este chegava à Aldeia Sassóro dentro de um ônibus. O mandado de prisão preventiva foi cumprido e o autor encontra-se preso, à disposição da Justiça.

