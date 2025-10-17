Em Dourados, Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas que usava adolescente para ocultação

Na de ontem (16), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, apreendeu 260g de cocaína e 40g de crack, em posse de adolescente que tentava esconder a droga a mando de homem, que foi preso.

Durante monitoramento estratégico no bairro Vila São Braz, em Dourados, a equipe policial obteve informações sobre ponto de venda de drogas, que estaria impactando de maneira negativa a vizinhança. No local, os policiais flagraram o exato momento em que adolescente tentava levar uma porção de crack para outra residência, que servia de depósito. Durante o monitoramento, foi possível ainda identificar que a porção teria sido entregue por um homem de 22 anos, que foi preso em flagrante e se encontra à disposição da justiça.

O suspeito, que já tinha outras passagens por tráfico de drogas, foi autuado novamente pelo crime, com a causa de aumento, devido a participação de adolescente. Tal circunstância deixa o crime ainda mais grave, uma vez que afeta e explora a vulnerabilidade de adolescentes, com a expectativa de que sairão impunes. Na residência que era usada como depósito, foi localizado, em um fundo falso no sofá, as porções de cocaína e balança de precisão.

De acordo com pesquisa internacional (global Drug Survey – https://www.globaldrugsurvey.com/the-global-drug-survey-2015-findings/), o Brasil é um dos países em que a cocaína é comercializada com preços mais baixas: em média, 15 euros por grama. Por essa referência, apenas as porções de cocaína teriam um valor de mercado de aproximadamente R$25.000,00. Esse valor indica o poderio econômico até de pequenos pontos de venda de entorpecentes e seu impacto na criminalidade.

A DEFRON reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e segue atuando de forma estratégica para garantir a segurança e a ordem na região de fronteira.