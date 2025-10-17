Veículo furtado no Assentamento Itamarati é recuperado pela Polícia Civil em Ponta Porã

Na tarde de ontem (16), a Polícia Civil, por meio dos investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG) da Primeira Delegacia de Ponta Porã recuperaram um veículo que foi furtado no Assentamento Itamarati na madrugada do dia 15/10 por indivíduos que adentraram uma residência enquanto a vítima dormia.

Após a confecção do Boletim de Ocorrência, a equipe policial recebeu informações de que o veículo estaria sendo anunciado para venda em um grupo de WhatsApp. A partir dessas informações, foram realizadas diligências que possibilitaram a localização do veículo já em Ponta Porã.

O veículo foi recuperado pela Polícia Civil e entregue à vítima, após a adoção dos procedimentos de praxe. Constatou-se que o veículo estava na posse de um menor, de 15 anos, identificado como R.Y.M.M, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar suas declarações.

A Primeira Delegacia de Ponta Porã reitera seu compromisso com a investigação e elucidação de crimes, adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a restituição dos bens às vítimas.