Polícia Militar age rapidamente e recupera motocicleta furtada e prende dupla em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar na noite de quinta-feira (16/10), recuperou uma motocicleta furtada e prende dupla em Coxim.A Equipe de Rádio Patrulh...

17/10/2025 10h35
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS): A Polícia Militar na noite de quinta-feira (16/10), recuperou uma motocicleta furtada e prende dupla em Coxim.

A Equipe de Rádio Patrulha agiu com rapidez e eficiência, resultando na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão de dois autores envolvidos no crime.

Os policiais foram acionados pela central 190, após o registro de um furto ocorrido no estabelecimento comercial na Rua Afonso Costa Campos. No local, o proprietário da motocicleta, uma Honda CG Fan vermelha, relatou que havia deixado o veículo estacionado em frente ao comércio e, ao retornar, percebeu que ela havia sido levada.

Com auxílio das câmeras de segurança, foi possível visualizar dois indivíduos em ação: um deles observava o local em uma bicicleta elétrica preta, enquanto o outro, vestindo camiseta preta e short jeans, furtava a motocicleta e fugia em alta velocidade.

Durante o atendimento, a vítima apresentou as imagens aos policiais, que imediatamente reconheceram o primeiro suspeito de 25 anos. De posse das informações, a equipe iniciou diligências e localizou ele na Rua Antônio Reis Coelho, transitando com uma bicicleta elétrica. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas acabou caindo.

Durante a abordagem, o autor confessou ter participado do furto juntamente com outro autor de 25 anos, revelando que ambos circulavam pela cidade com o intuito de cometer furtos de motocicletas. Ele ainda indicou o endereço do comparsa e o local onde o veículo furtado seria escondido.

Com apoio da equipe da Força Tática, os militares localizaram a motocicleta abandonada na esquina da Avenida Mato Grosso com a Rua Projetada Doze, sem a chave de ignição.

Em seguida, as equipes localizaram outro autor em um terreno baldio próximo ao local, onde foi abordado e confessou o crime, confirmando a participação de ambos. Na residência do autor de 25 anos, a mãe dele, autorizou a entrada dos policiais e apresentou as roupas utilizadas no momento do furto, reconhecidas nas imagens das câmeras.

Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

O 5º BPM reforça: Evite deixar a chave na ignição, mesmo por poucos minutos.
Grande parte dos furtos de motocicletas ocorre quando os proprietários se afastam rapidamente e deixam o veículo com a chave. Sempre retire a chave, trave o guidão e, se possível, utilize uma trava adicional (de disco ou corrente).

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

