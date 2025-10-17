Polícia Civil prende autor de feminicídio tentando em Rio Brilhante que se escondia em Campo Grande

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, por intermédio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Rio Brilhante, capturou um autor do crime de feminicídio tentado, ocorrido no município de Rio Brilhante, no dia 30 de setembro de 2025.

Conforme as investigações, o autor, inconformado com o fim do relacionamento, tentou matar a ex-companheira e uma amiga dela, ao jogar o veículo que conduzia — uma VW Saveiro branca — contra as vítimas, nas proximidades de um bilhar localizado em frente a um mercado, no centro de Rio Brilhante. A vítima foi atingida e arrastada junto com a motocicleta em que estavam, sendo socorrida e encaminhada ao hospital, enquanto a outra mulher conseguiu escapar ilesa.

Desde o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para localizar o suspeito, que havia fugido logo após o crime. Após dois dias de trabalho ininterrupto e troca de informações entre as equipes da Delegacia de Rio Brilhante e da 1ª DEAM de Campo Grande, foi possível confirmar o paradeiro do autor, que tentava se refugiar e se internar em uma clínica psiquiátrica na Capital, na tentativa de escapar da Justiça.

O autor foi preso nesta quinta-feira e será encaminhado à Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando a importância da integração entre as unidades para garantir a responsabilização de agressores e a proteção das vítimas.