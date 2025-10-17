WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende autor de feminicídio tentando em Rio Brilhante que se escondia em Campo Grande

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, por intermédio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendiment...

17/10/2025 09h31
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na data de ontem (16), a Polícia Civil, por intermédio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Rio Brilhante, capturou um autor do crime de feminicídio tentado, ocorrido no município de Rio Brilhante, no dia 30 de setembro de 2025.

Conforme as investigações, o autor, inconformado com o fim do relacionamento, tentou matar a ex-companheira e uma amiga dela, ao jogar o veículo que conduzia — uma VW Saveiro branca — contra as vítimas, nas proximidades de um bilhar localizado em frente a um mercado, no centro de Rio Brilhante. A vítima foi atingida e arrastada junto com a motocicleta em que estavam, sendo socorrida e encaminhada ao hospital, enquanto a outra mulher conseguiu escapar ilesa.

Desde o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para localizar o suspeito, que havia fugido logo após o crime. Após dois dias de trabalho ininterrupto e troca de informações entre as equipes da Delegacia de Rio Brilhante e da 1ª DEAM de Campo Grande, foi possível confirmar o paradeiro do autor, que tentava se refugiar e se internar em uma clínica psiquiátrica na Capital, na tentativa de escapar da Justiça.

O autor foi preso nesta quinta-feira e será encaminhado à Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando a importância da integração entre as unidades para garantir a responsabilização de agressores e a proteção das vítimas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em Dourados, Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas que usava adolescente para ocultação
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Veículo furtado no Assentamento Itamarati é recuperado pela Polícia Civil em Ponta Porã
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar age rapidamente e recupera motocicleta furtada e prende dupla em Coxim
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
33°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 22°
34°

Sensação

3.48 km/h

Vento

40%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Em Dourados, Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas que usava adolescente para ocultação
Há 39 minutos Veículo furtado no Assentamento Itamarati é recuperado pela Polícia Civil em Ponta Porã
Há 39 minutos Polícia Militar age rapidamente e recupera motocicleta furtada e prende dupla em Coxim
Há 2 horas Comissão debate construção de túnel entre Santos e Guarujá
Há 2 horas Polícia Civil prende autor de feminicídio tentando em Rio Brilhante que se escondia em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 20 horas Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
3
Há 2 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
4
Há 7 dias Polícia Civil prende motorista de aplicativo por importunação sexual, em Dourados
5
Há 4 dias André Guimarães: à frente de Nioaque, preparando a cidade para o futuro com a Rota Bioceânica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados