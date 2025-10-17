WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão aprova projeto que facilita acesso de beneficiários do Bolsa Família a livros

Proposta segue para análise do Senado

17/10/2025 09h31
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga o governo federal a criar um programa de acesso ao livro para beneficiários do Bolsa Família.

A proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise do Plenário.

O texto altera a Lei do Livro, incluindo a nova obrigação no rol de ações de difusão do livro a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo.

Parecer favorável
Por recomendação da relatora, deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS), foi aprovada a versão da Comissão de Cultura para o Projeto de Lei 3895/20 , do ex-deputado Luis Miranda (DF), e outra iniciativa que tramita em conjunto.

“Ações de difusão do livro e a criação de programas que garantam o acesso a eles por populações de baixa renda são medidas com potencial de promover inclusão, ampliar oportunidades e fortalecer a cidadania”, destacou a relatora no parecer.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Comissão debate construção de túnel entre Santos e Guarujá
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê a inclusão de mulheres e jovens de assentamentos no Pronatec
Wilson Dias/Agência Brasil Motta: Câmara não vai aceitar cobrança de empresas aéreas por bagagem de mão
Nioaque, MS
Atualizado às 09h05
33°
Tempo limpo Máxima: 38° - Mínima: 22°
34°

Sensação

3.48 km/h

Vento

40%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Em Dourados, Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas que usava adolescente para ocultação
Há 39 minutos Veículo furtado no Assentamento Itamarati é recuperado pela Polícia Civil em Ponta Porã
Há 39 minutos Polícia Militar age rapidamente e recupera motocicleta furtada e prende dupla em Coxim
Há 2 horas Comissão debate construção de túnel entre Santos e Guarujá
Há 2 horas Polícia Civil prende autor de feminicídio tentando em Rio Brilhante que se escondia em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 20 horas Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
3
Há 2 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
4
Há 7 dias Polícia Civil prende motorista de aplicativo por importunação sexual, em Dourados
5
Há 4 dias André Guimarães: à frente de Nioaque, preparando a cidade para o futuro com a Rota Bioceânica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados