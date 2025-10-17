WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Escolas de Mato Grosso do Sul passam por avaliações nacional e regional a partir de segunda-feira

Período para realização das provas começa no dia 20 de outubro; as duas etapas, Saeb e Saems, acontecem nos meses de outubro e novembroAs escolas d...

17/10/2025 07h16
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Período para realização das provas começa no dia 20 de outubro; as duas etapas, Saeb e Saems, acontecem nos meses de outubro e novembro

As escolas de Mato Grosso do Sul se preparam para um importante ciclo de avaliações em larga escala, dividido em duas etapas fundamentais para a Educação do Estado. A primeira etapa é a aplicação do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), entre os dias 20 e 31 de outubro de 2025.

Vinculado ao MEC (Ministério da Educação), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é quem coordena o Saeb, que tem caráter nacional e avalia estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática.

Também são aplicados questionários contextuais a estudantes, professores e diretores. Os resultados do Saeb ajudam a compor o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), indicador que compara o desempenho das redes em todo o país.

Já a segunda etapa é a aplicação do Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul), entre 10 e 25 de novembro de 2025. Avaliação estadual realizada pela SED (Secretaria de Estado de Educação), o Saems é voltado exclusivamente à Rede Estadual de Ensino.

Em 2025, serão avaliados os estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio, também em Língua Portuguesa (com produção de texto) e Matemática. Uma das novidades é a aplicação dos questionários contextuais para professores e estudantes do 5º ano, ampliando o entendimento sobre os fatores que impactam a aprendizagem.

>Alunos da escola estadual Lucia Martins Coelho, em Campo Grande (Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo)
>Alunos da escola estadual Lucia Martins Coelho, em Campo Grande (Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo)

"Contamos com a participação de todos, estudantes, professores, gestores e famílias, nesse momento tão importante para a nossa Educação. O Saeb e o Saems são ferramentas que nos ajudam a entender onde estamos e para onde precisamos ir. Vamos juntos mostrar o quanto estamos aprendendo e construir uma escola cada vez melhor para todos", destaca o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

Embora sejam realizadas em períodos próximos, o Saeb e o Saems são avaliações distintas, cada uma com sua proposta e abrangência. Contudo, ambas têm papel estratégico para a melhoria da qualidade da Educação, pois permitem que escolas, municípios e o próprio Estado analisem com profundidade como está o andamento do processo de aprendizagem.

Os resultados das duas avaliações servem como base para criar, monitorar e melhorar políticas educacionais sob um olhar nacional, no caso da Saeb, e também sob um olhar regional, como acontece com o Saems. O foco sempre fica na realidade de cada rede de ensino.

"Os resultados do Saeb e do Saems não devem ser vistos como cobrança ou competição, mas sim como ferramentas para refletir, planejar e agir com base em evidências reais da aprendizagem. Eles ajudam cada escola a identificar suas conquistas, compreender seus desafios e traçar estratégias para melhorar ainda mais o ensino", finaliza Daher.

Para mais informações sobre o Saeb, Saems e outras ações de avaliação da aprendizagem no estado, acesse a página oficial de avaliações da SED, www.sed.ms.gov.br/avalia .

Comunicação SED
Edição: Nyelder Rodrigues

