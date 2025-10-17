Leilão de Sucata: Detran de MS oferece lote único de 60 toneladas de restos de veículos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu um leilão focado em material ferroso de peças automotivas para descarte final. O certame é voltado exclusivamente para pessoas jurídicas credenciadas nos ramos de siderurgia, fundição ou reciclagem, já cadastradas no órgão.

O leilão, aberto a partir de quinta-feira (16), disponibiliza um lote único de sucata inservível, cuja pesagem é estimada em 60 mil kg de material ferroso.

O volume massivo do lote é composto por restos de veículos, incluindo peças essenciais para a identificação, como blocos de motores, placas e chassis. Além disso, o lote contém um semi-reboque.

Este tipo de leilão cumpre uma função crucial na logística de descarte do órgão, garantindo que o material seja corretamente processado por empresas especializadas, em conformidade com as normas ambientais e de segurança.

Como participar

As empresas interessadas em participar devem estar previamente cadastradas no Detran-MS, e poderão registrar seus lances de forma totalmente eletrônica até o dia 31 de outubro, acessando o portal oficial www.leiloesonlinems.com.br .

Para a inspeção prévia do material, a visitação presencial ao lote único ocorrerá no dia 29 de outubro, nos horários das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da Sede do Detran-MS em Campo Grande, na saída para Rochedo.

O edital completo, detalhando todas as especificações e as condições de participação, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (16), nas páginas 116 a 145. (Clique Aqui)

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued