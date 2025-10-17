HR de Ponta Porã inicia implementação da Lei Lucas com foco em humanização e cuidado à comunidade

Iniciativa busca capacitar profissionais da educação em primeiros socorros e aproximar a comunidade da unidade hospitalar

Reforçando o compromisso com a humanização e o cuidado integral à população de Ponta Porã, o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto iniciou, em outubro, a implantação da Lei Lucas.

A iniciativa, idealizada pela Comissão de Humanização Hospitalar em parceria com a direção-geral da unidade, tem como objetivo capacitar professores e colaboradores de escolas e creches do município com treinamentos básicos em primeiros socorros, voltados especialmente ao atendimento de crianças. A proposta busca fortalecer o vínculo entre o hospital e a comunidade, promovendo uma verdadeira integração entre saúde e educação.

O projeto prevê a realização de ciclos contínuos de capacitação, ministrados por profissionais da saúde com experiência em urgência e emergência. A meta é alcançar o maior número possível de instituições de ensino de Ponta Porã e região, consolidando o hospital como referência não apenas em atendimento, mas também em educação em saúde.

Para a responsável pela Comissão de Humanização Hospitalar, Aniele Lopes, a iniciativa representa uma importante estratégia de aproximação com a comunidade, estimulando o diálogo e o trabalho conjunto entre os diferentes setores da sociedade.

“Essa é uma ação que traduz o verdadeiro sentido da humanização: cuidar não apenas dentro das paredes do hospital, mas também fora delas. Ao capacitar professores e profissionais da educação, estamos ampliando a rede de cuidado e contribuindo para salvar vidas”, destacou Aniele.

O gerente assistencial da unidade, Rodrigo Pedroso de Lima, também ressaltou a importância do projeto para o fortalecimento dos laços entre o hospital e a população. “A Lei Lucas vai muito além de um treinamento técnico. Ela simboliza a união entre saúde e educação — pilares fundamentais para o desenvolvimento social”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O que é a Lei Lucas?

Sancionada em 2018, a Lei n. 13.722, conhecida como Lei Lucas, foi criada após a morte de Lucas Begalli, de 10 anos, que se asfixiou durante um passeio escolar por falta de atendimento adequado. O caso motivou a criação da lei, que torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas e creches públicas e privadas.

O objetivo é garantir que educadores saibam como agir corretamente em situações de emergência — como engasgos, quedas, desmaios e convulsões — até a chegada do atendimento especializado.

Além de atender à legislação federal, o projeto reforça o compromisso social do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto com a comunidade de Ponta Porã e municípios vizinhos. As ações integram a política institucional de humanização do atendimento, que busca transformar o hospital em um espaço de aprendizado, acolhimento e cuidado integral.

Mais do que cumprir uma obrigação legal, a iniciativa representa um gesto de empatia e responsabilidade social — uma forma de fazer com que o conhecimento em primeiros socorros chegue a quem está diariamente na linha de frente com crianças e adolescentes.

“Humanizar é estar próximo, ensinar, cuidar. E é exatamente isso que buscamos com este projeto”, resumiu Aniele.

