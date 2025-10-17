MS avança na consolidação da Saúde Única com foco em sustentabilidade e cooperação intersetorial

Evento apresentou estratégias inovadoras para fortalecer políticas públicas sustentáveis e integradas

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde e da Coordenadoria de Saúde Única, realizou nos dias 14 e 15 de outubro, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, o III Symposium One Health – Saúde Única. O encontro reuniu especialistas e gestores de todo o país para debater estratégias, avanços e desafios da abordagem intersetorial, que integra as dimensões humana, animal e ambiental da saúde.

Durante o evento, a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, apresentou o painel “Saúde Única em MS – avanços e perspectivas”, destacando as ações desenvolvidas pela coordenadoria, os resultados alcançados e a efetividade das parcerias interinstitucionais que consolidam o conceito de Saúde Única no Estado.

Segundo Danila, “a consolidação da Saúde Única em Mato Grosso do Sul é resultado de um esforço coletivo, que demonstra o quanto a integração entre setores é essencial para proteger a vida em todas as suas formas”. A apresentação reforçou o compromisso do Estado com a implementação efetiva da abordagem, promovendo integração, cooperação e sustentabilidade nas políticas públicas de saúde.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, abordou o tema “Governança Intersetorial e fortalecimento das ações na perspectiva de Saúde Única”, ressaltando a importância da cooperação entre diferentes setores e instituições para aprimorar políticas públicas e fortalecer a capacidade de resposta do Estado frente aos desafios sanitários e ambientais.

“A governança intersetorial é o caminho para transformar a gestão pública em uma rede de colaboração contínua, garantindo respostas mais rápidas e eficazes às demandas da população”, destacou Larissa.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Entre os destaques da programação técnica esteve a palestra “Hospitais Verdes e Unidades de Saúde Sustentáveis”, conduzida pelo Gerente de Gestão de Resíduos da SES, Serafim Maggioni, que abordou estratégias práticas de sustentabilidade em instituições de saúde. “Quando aplicamos a sustentabilidade na rotina dos serviços, melhoramos não apenas o meio ambiente, mas também a qualidade do atendimento e a saúde da população”, ressaltou Serafim.

O assessor técnico do Conass, Fernando Avendanho, trouxe o tema “Planejamento Integrado em Saúde Única: Desafios das Emergências e das Mudanças Climáticas”. Ele enfatizou que “a Saúde Única deve ser compreendida como uma visão integrada da vida humana, animal e ambiental, e não apenas como um conceito teórico”, alertando para os impactos diretos das mudanças climáticas na saúde e a necessidade de políticas de adaptação sustentáveis.

Na palestra “Inovação Tecnológica no SUS para a abordagem de Saúde Única”, o Gerente de Tecnologia e Sistemas da SES, Luiz Fabiano Câmara, apresentou o sistema e-Visita e seus impactos na vigilância em saúde. “A tecnologia é uma aliada estratégica na gestão integrada e na resposta rápida aos riscos sanitários e sociais”, afirmou Câmara.

O gerente da Assessoria de Comunicação do Conass (Conselho Nacional de Secretário de Saúde), Marcus Carvalho, discutiu “Educação, Comunicação de Risco e Mobilização Social em Saúde Única”, destacando a relevância da comunicação transparente e integrada. “Informar com agilidade e clareza é fundamental para fortalecer a confiança da sociedade e evitar a desinformação em momentos de crise”, pontuou.

Encerrando o simpósio, o professor da Universidade Brasil, Evandro Tagliaferro, apresentou o tema “Construindo o futuro – integração das metas da Saúde Única com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. Ele defendeu a adoção de práticas baseadas na economia circular, destacando que “a gestão sustentável dos resíduos é um dos caminhos mais diretos para alcançar os ODS e promover saúde de forma integral”.

André Lima, Comunicação SES

Fotos: André Lima