MS-010 em colapso: Mara Caseiro exige obras emergenciais em Rochedinho

De acordo com a deputada, os prejuízos aos usuários da estrada são diários, e a falta de manutenção está afetando diretamente a economia local e a qualidade de vida dos moradores. “A recuperação da estrada é urgente. Precisamos garantir condições mínimas de mobilidade, segurança e dignidade à população de Rochedinho e região”, reforçou.

A MS-010 é uma via estratégica que dá acesso a diversas chácaras, propriedades rurais e loteamentos, sendo essencial para o escoamento da produção agrícola, o deslocamento de trabalhadores e o acesso a serviços básicos como saúde e educação.

O pedido visa a realização imediata de serviços de patrolamento e cascalhamento, especialmente no trecho localizado na altura do quilômetro 8, que, segundo a parlamentar, encontra-se em condições extremamente precárias, comprometendo a segurança e a trafegabilidade na região. “A situação da MS-010 é crítica. Moradores, produtores rurais e trabalhadores enfrentam buracos profundos, atoleiros e risco constante de acidentes, principalmente em períodos chuvosos. A estrada praticamente se tornou intransitável”, alertou Mara Caseiro.

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou nesta quarta-feira (15) uma indicação ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja, solicitando a recuperação emergencial da estrada MS-010, no Distrito de Rochedinho, em Campo Grande.

