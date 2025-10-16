WhatsApp

Câmara

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

16/10/2025 21h26
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4124/24 , que prioriza gestantes e lactantes no recebimento de insumos de saúde, como vacinas e medicamentos, durante epidemias.

Os parlamentares acolheram o parecer da relatora , deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), pela aprovação da proposta. “A medida protegerá não só as mulheres gestantes e lactantes, mas também o desenvolvimento saudável dos filhos desde a concepção”, afirmou.

O texto aprovado altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para a autora do projeto, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), a pandemia de Covid-19, a epidemia de dengue e os casos de microcefalia relacionados ao zika vírus são evidências da importância na prioridade para as gestantes e lactantes.

Próximas etapas
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

