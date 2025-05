Mara Caseiro pede reforço na saúde de Coxim com veículo para o programa Reabilitar

A parlamentar também destacou que a medida representa mais do que um ganho logístico. “É um investimento direto na qualidade de vida da população, especialmente daqueles que enfrentam maiores dificuldades de mobilidade. Trata-se de um passo importante rumo a uma saúde pública mais acessível, inclusiva e eficiente”, pontuou.

Segundo a deputada, o programa Reabilitar tem papel essencial na promoção da saúde e inclusão social de pessoas com deficiência, oferecendo terapias contínuas que requerem transporte adequado para garantir a presença regular dos pacientes. “O veículo permitirá o transporte seguro e humanizado dos usuários até a unidade de reabilitação, o que impactará diretamente na adesão aos tratamentos e na evolução clínica dos atendidos”, justificou Caseiro.

O pedido atende à solicitação da vereadora Simone Gomes, da Câmara Municipal de Coxim, e visa suprir uma demanda urgente da unidade, que realiza atendimentos especializados a pacientes com deficiências neurológicas, físicas e motoras.

Em defesa da ampliação e qualificação dos serviços de saúde no município de Coxim, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou nesta quarta-feira (15) uma indicação ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, solicitando a destinação de um veículo utilitário leve, com capacidade para sete lugares, ao programa Reabilitar.

