Lidio Lopes solicita reparos no fornecimento de energia em Iguatemi

Deputado solicita melhorias urgentes no abastecimento e defende reabertura de posto de atendimento presencial da concessionária no município



O deputado estadual Lidio Lopes apresentou, nesta quinta-feira (16/10), indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando à Energisa medidas urgentes para solucionar os constantes problemas no fornecimento de energia elétrica em Iguatemi, especialmente nas comunidades rurais. O parlamentar também pediu que a empresa avalie a reabertura de um posto de atendimento presencial no município, para facilitar o acesso da população aos serviços da concessionária.



O pedido foi motivado por uma demanda encaminhada pelos vereadores Jesus Milane de Santana e Carlinhos Magro, que relataram as dificuldades enfrentadas por moradores e produtores rurais das regiões de Nossa Senhora Auxiliadora, Rancho Loma, Colorado, Santa Maria, Fazenda Morumbi, Rio Bonito, Coxim, Capão Bonito, São Pedro e Gleba 04 do Projeto de Colonização de Iguatemi. “As falhas no fornecimento vêm prejudicando o trabalho dos produtores rurais e a rotina das famílias, que ficam sem energia por longos períodos. Isso afeta a economia e a qualidade de vida de toda a comunidade”, destacou Lidio Lopes.



De acordo com o deputado, a instabilidade da energia elétrica tem causado prejuízos diretos à agricultura familiar, à pecuária e a pequenos empreendimentos locais, comprometendo o uso de equipamentos essenciais para irrigação, refrigeração e armazenamento de alimentos. Além do impacto econômico, os moradores também enfrentam dificuldades em atividades básicas como conservação de alimentos, acesso à internet, iluminação e funcionamento de aparelhos médicos.



Outro ponto destacado pelo parlamentar é a importância de restabelecer um posto físico de atendimento da Energisa em Iguatemi. Segundo ele, o contato presencial permitiria mais agilidade na resolução de problemas e maior proximidade entre a empresa e os consumidores. “É fundamental que a população tenha um local onde possa buscar informações, registrar queixas e resolver pendências de forma rápida e direta”, reforçou Lidio.



A solicitação do deputado reforça o compromisso em buscar soluções que melhorem a infraestrutura de energia no interior do Estado. “Garantir uma energia estável e acessível é garantir dignidade e condições para que as famílias possam viver e produzir com segurança e qualidade”, concluiu.