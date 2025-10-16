WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Lidio Lopes solicita reparos no fornecimento de energia em Iguatemi

Deputado solicita melhorias urgentes no abastecimento e defende reabertura de posto de atendimento presencial da concessionária no município O dep...

16/10/2025 18h12
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Deputado solicita melhorias urgentes no abastecimento e defende reabertura de posto de atendimento presencial da concessionária no município

O deputado estadual Lidio Lopes apresentou, nesta quinta-feira (16/10), indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando à Energisa medidas urgentes para solucionar os constantes problemas no fornecimento de energia elétrica em Iguatemi, especialmente nas comunidades rurais. O parlamentar também pediu que a empresa avalie a reabertura de um posto de atendimento presencial no município, para facilitar o acesso da população aos serviços da concessionária.

O pedido foi motivado por uma demanda encaminhada pelos vereadores Jesus Milane de Santana e Carlinhos Magro, que relataram as dificuldades enfrentadas por moradores e produtores rurais das regiões de Nossa Senhora Auxiliadora, Rancho Loma, Colorado, Santa Maria, Fazenda Morumbi, Rio Bonito, Coxim, Capão Bonito, São Pedro e Gleba 04 do Projeto de Colonização de Iguatemi. “As falhas no fornecimento vêm prejudicando o trabalho dos produtores rurais e a rotina das famílias, que ficam sem energia por longos períodos. Isso afeta a economia e a qualidade de vida de toda a comunidade”, destacou Lidio Lopes.

De acordo com o deputado, a instabilidade da energia elétrica tem causado prejuízos diretos à agricultura familiar, à pecuária e a pequenos empreendimentos locais, comprometendo o uso de equipamentos essenciais para irrigação, refrigeração e armazenamento de alimentos. Além do impacto econômico, os moradores também enfrentam dificuldades em atividades básicas como conservação de alimentos, acesso à internet, iluminação e funcionamento de aparelhos médicos.

Outro ponto destacado pelo parlamentar é a importância de restabelecer um posto físico de atendimento da Energisa em Iguatemi. Segundo ele, o contato presencial permitiria mais agilidade na resolução de problemas e maior proximidade entre a empresa e os consumidores. “É fundamental que a população tenha um local onde possa buscar informações, registrar queixas e resolver pendências de forma rápida e direta”, reforçou Lidio.

A solicitação do deputado reforça o compromisso em buscar soluções que melhorem a infraestrutura de energia no interior do Estado. “Garantir uma energia estável e acessível é garantir dignidade e condições para que as famílias possam viver e produzir com segurança e qualidade”, concluiu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Lia Nogueira solicita revisão urgente dos valores do Tratamento Fora de Domicílio
Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
Coronel David durante visita ao 1º BPM, acompanhado da comandante do batalhão, tenente-coronel Cleide Maria Coronel David solicita novo prédio para o 1º Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
27°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
28°

Sensação

2.91 km/h

Vento

60%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Comissão aprova projeto que prevê a inclusão de mulheres e jovens de assentamentos no Pronatec
Há 15 minutos Motta: Câmara não vai aceitar cobrança de empresas aéreas por bagagem de mão
Há 15 minutos Moraes manda DPU assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro no STF
Há 1 hora Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Há 1 hora Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
3
Há 7 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
4
Há 2 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
5
Há 8 horas Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados