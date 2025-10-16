WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acredita que todos os investimentos aplic...

16/10/2025 18h12
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acredita que todos os investimentos aplicados em assistência social nos municípios são uma forma de garantir dignidade e desenvolvimento regional. Nesta semana, o parlamentar solicitou o reforço para o atendimento de famílias em Ivinhema, no Distrito de Itahum em Dourados, além de apoio à APAE e ao centro de equoterapia de Rio Brilhante.

Entre as indicações apresentadas, Zé Teixeira pediu o apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul para viabilizar recursos da União destinados à aquisição de uma van equipada com acesso à internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ivinhema. A solicitação, encaminhada pelo vereador Claudião do Raio X, busca ampliar o alcance dos serviços socioassistenciais, especialmente nas áreas rurais, onde o acesso da população a programas sociais é limitado. O veículo permitirá maior agilidade e eficiência no atendimento das equipes volantes, garantindo dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra demanda apresentada pelo parlamentar foi a destinação de recursos federais para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a sala de fisioterapia do Centro Especializado em Reabilitação (CER), mantido pela APAE de Rio Brilhante. Implantado em 2023, o CER oferece atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e outras áreas médicas, beneficiando pessoas com deficiência intelectual, múltipla e motora. Segundo o presidente da instituição, Roberto Lago, os investimentos são fundamentais para melhorar a qualidade dos tratamentos e ampliar o impacto positivo na vida dos usuários e de suas famílias.

Zé Teixeira também ressaltou a importância do apoio ao Centro de Equoterapia de Rio Brilhante – EQUO RIO. A entidade filantrópica atende em média 50 praticantes com atividades voltadas à reabilitação e inclusão de pessoas com limitações físicas, cognitivas ou emocionais todas as semanas. A instituição, presidida por Volnete Inês Aléssio Matos, conta com o apoio da Polícia Militar, do Sindicato Rural e da APAE, mas depende de recursos para custear e aprimorar suas atividades.

Por fim, o deputado solicitou ao governador Eduardo Riedel a análise da viabilidade de doação de um imóvel pertencente ao Estado para a Prefeitura de Dourados. A doação do imóvel localizado no Distrito de Itahum permitiria a implantação de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O espaço, que já abrigou a sede da Polícia Militar, poderia ser reaproveitado para atender famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando a oferta de serviços públicos na região. Uma cópia do pedido foi encaminhada ao prefeito Marçal Filho.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Lia Nogueira solicita revisão urgente dos valores do Tratamento Fora de Domicílio
Lidio Lopes solicita reparos no fornecimento de energia em Iguatemi
Coronel David durante visita ao 1º BPM, acompanhado da comandante do batalhão, tenente-coronel Cleide Maria Coronel David solicita novo prédio para o 1º Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
27°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
28°

Sensação

2.91 km/h

Vento

60%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Comissão aprova projeto que prevê a inclusão de mulheres e jovens de assentamentos no Pronatec
Há 15 minutos Motta: Câmara não vai aceitar cobrança de empresas aéreas por bagagem de mão
Há 15 minutos Moraes manda DPU assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro no STF
Há 1 hora Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Há 1 hora Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
3
Há 7 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
4
Há 2 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
5
Há 8 horas Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados