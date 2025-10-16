WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Coronel David solicita novo prédio para o 1º Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, nesta quinta-feira (16), durante sessão plenária da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso...

16/10/2025 18h12
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Coronel David durante visita ao 1º BPM, acompanhado da comandante do batalhão, tenente-coronel Cleide Maria
Coronel David durante visita ao 1º BPM, acompanhado da comandante do batalhão, tenente-coronel Cleide Maria

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, nesta quinta-feira (16), durante sessão plenária da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), indicação solicitando a construção de uma nova sede para o 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Campo Grande. Segundo Coronel David, a proposta garantirá melhores condições de trabalho aos policiais militares e vai aprimorar a estrutura física e operacional de uma unidade importante da Capital.

“A Polícia Militar precisa de estruturas compatíveis com o papel que desempenha na proteção da sociedade. Um novo prédio para o 1º BPM é um investimento direto na segurança da população e no fortalecimento da instituição”, afirmou o parlamentar.

O 1º BPM é a unidade mais antiga da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) sendo fundamental na segurança pública da Capital, responsável por uma das regiões mais populosas e de intenso fluxo de Campo Grande. “Atualmente, o batalhão funciona em um imóvel alugado, cuja estrutura é antiga, incompleta e não atende aos padrões modernos de fatores humanos, segurança e funcionalidade exigidos para as atividades policiais.

A proposta destaca ainda que a construção de uma nova e definitiva sede permitirá melhor aproveitamento dos espaços físicos, com áreas apropriadas para instrução, armazenamento de materiais e viaturas, setores administrativos e de atendimento ao público. “Investir em estrutura é investir em resultado. Uma tropa bem equipada, motivada e com sede adequada tem mais condições de servir com excelência à sociedade”, reforçou Coronel David.

O deputado também ressaltou que o novo prédio deve acompanhar o crescimento urbano e demográfico de Campo Grande, assegurando que o 1º BPM esteja preparado para futuras expansões de efetivo e inovações tecnológicas no campo da segurança pública.

Coronel David encaminhou o pedido ao governador Eduardo Riedel (PP), com cópia aos secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp), Guilherme Alcântara (Seilog) e ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Renato dos Anjos Garnes.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Lia Nogueira solicita revisão urgente dos valores do Tratamento Fora de Domicílio
Lidio Lopes solicita reparos no fornecimento de energia em Iguatemi
Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
27°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
28°

Sensação

2.91 km/h

Vento

60%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Comissão aprova projeto que prevê a inclusão de mulheres e jovens de assentamentos no Pronatec
Há 15 minutos Motta: Câmara não vai aceitar cobrança de empresas aéreas por bagagem de mão
Há 15 minutos Moraes manda DPU assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro no STF
Há 1 hora Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Há 1 hora Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
3
Há 7 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
4
Há 2 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
5
Há 8 horas Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados