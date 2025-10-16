Coronel David solicita novo prédio para o 1º Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande

O deputado estadual Coronel David (PL) apresentou, nesta quinta-feira (16), durante sessão plenária da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), indicação solicitando a construção de uma nova sede para o 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Campo Grande. Segundo Coronel David, a proposta garantirá melhores condições de trabalho aos policiais militares e vai aprimorar a estrutura física e operacional de uma unidade importante da Capital.

“A Polícia Militar precisa de estruturas compatíveis com o papel que desempenha na proteção da sociedade. Um novo prédio para o 1º BPM é um investimento direto na segurança da população e no fortalecimento da instituição”, afirmou o parlamentar.

O 1º BPM é a unidade mais antiga da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) sendo fundamental na segurança pública da Capital, responsável por uma das regiões mais populosas e de intenso fluxo de Campo Grande. “Atualmente, o batalhão funciona em um imóvel alugado, cuja estrutura é antiga, incompleta e não atende aos padrões modernos de fatores humanos, segurança e funcionalidade exigidos para as atividades policiais.

A proposta destaca ainda que a construção de uma nova e definitiva sede permitirá melhor aproveitamento dos espaços físicos, com áreas apropriadas para instrução, armazenamento de materiais e viaturas, setores administrativos e de atendimento ao público. “Investir em estrutura é investir em resultado. Uma tropa bem equipada, motivada e com sede adequada tem mais condições de servir com excelência à sociedade”, reforçou Coronel David.

O deputado também ressaltou que o novo prédio deve acompanhar o crescimento urbano e demográfico de Campo Grande, assegurando que o 1º BPM esteja preparado para futuras expansões de efetivo e inovações tecnológicas no campo da segurança pública.

Coronel David encaminhou o pedido ao governador Eduardo Riedel (PP), com cópia aos secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp), Guilherme Alcântara (Seilog) e ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Renato dos Anjos Garnes.