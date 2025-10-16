WhatsApp

Ordem do Dia: Deputados aprovam Protocolo Antirracista e convidam para Corrida dos Poderes

Durante a Ordem do Dia da sessão plenária desta quinta-feira (16), os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovaram 1...

16/10/2025 17h07
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Entre as propostas aprovadas na Ordem do Dia, os deputados da ALEMS aprovaram 16 projetos de resolução para concessão de títulos e comendas
Entre as propostas aprovadas na Ordem do Dia, os deputados da ALEMS aprovaram 16 projetos de resolução para concessão de títulos e comendas

Durante a Ordem do Dia da sessão plenária desta quinta-feira (16), os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovaram 16 projetos de resolução para concessão de títulos e comendas, além de outras quatro propostas. Entre elas, em redação final, está o Projeto de Lei 104/2024 , de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que institui o Protocolo Sul-Mato-Grossense Antirracista, e agora segue ao expediente.

A proposta de Gleice Jane tem como objetivo incentivar estabelecimentos com grande circulação de pessoas a adotarem, de forma voluntária, medidas de sensibilização, prevenção e acolhimento às vítimas em situações de injúria racial e de racismo. O projeto também prevê ações de conscientização e prevenção, como treinamentos sobre racismo estrutural e institucional, além de letramento racial para todos os colaboradores — especialmente os que atuam diretamente com o público, sugerindo ainda a disponibilização de materiais informativos sobre os direitos das vítimas e de canais de denúncia visíveis nas dependências nesses locais.

Sessões plenárias são realizadas de terça a quinta no plenário Júlio Maia

Em segunda discussão, foram aprovados o Projeto de Lei 42/2025 , do deputado Neno Razuk (PL), que institui a Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa, e o Projeto de Lei 198/2025 , de autoria do Poder Judiciário, que trata da reorganização das serventias notariais e de registro da comarca de Cassilândia. Ambas as matérias também seguem ao expediente.

Já em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei 270/2024 , do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que estabelece diretrizes de apoio às trilhas e rotas turísticas no Estado. O deputado Zeca do PT (PT) ressaltou a importância da regulamentação do acesso a essas áreas, com o objetivo de evitar danos ambientais.

Presidente Gerson Claro reforçou convite para Corrida dos Poderes

Convite à Corrida dos Poderes

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), aproveitou a sessão para reforçar o convite à 3ª Corrida dos Poderes, que será realizada no dia 25 de outubro, a partir das 15h, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

“Os treinões para a corrida movimentaram cerca de oito mil pessoas. Estamos esperando a participação de pelo menos cinco mil nesta edição”, destacou o parlamentar.

Confira mais informações no site oficial da Corrida dos Poderes ( clique aqui ). 

Serviço – 3ª Corrida dos Poderes

Data: Sábado, 25 de outubro de 2025

Horário: A partir das 15h

Local: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) – Av. Des. José Nunes da Cunha, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS

Distâncias: 3 km, 5 km, 10 km e Corrida Kids

Programação:

15h00 – Abertura da arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidária

17h15 – Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 – Largada Caminhada

18h50 – Premiação

19h15 – Show com Chicão Castro e Banda

Acompanhe as Sessões

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais oficiais da Casa de Leis:

TV ALEMS – Canal 7.2 (sinal aberto) e canal 9 (Claro NET TV)

TV ALEMS ao vivo

Rádio ALEMS FM 105.5 – Sinal aberto e transmissão online

Facebook e YouTube – @assembleiams

