WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Renato Câmara defende o fortalecimento do setor leiteiro e pede intervenção estadual

O setor leiteiro tem vivido uma crise na produção em Mato Grosso do Sul. A informação é do deputado Renato Câmara (MDB), que subiu na tribuna da As...

16/10/2025 17h07
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O parlamentar explicou que o beneficiamento está oneroso e pede a introdução do leite na merenda escolar
O parlamentar explicou que o beneficiamento está oneroso e pede a introdução do leite na merenda escolar

O setor leiteiro tem vivido uma crise na produção em Mato Grosso do Sul. A informação é do deputado Renato Câmara (MDB), que subiu na tribuna da Assembleia Legislativa para detalhar os pedidos que tem recebido de produtores rurais para ampliar as oportunidades ao setor.

Segundo Câmara estimou com sindicatos da categoria leiteira, em 2014 a produção girava em torno de 370 milhões de litros e em 2025 o número estimado é de 190 milhões. “Hoje vários outros segmentos avançaram, por exemplo dos suínos. Nossas commodities, soja, milho e etanol são referência. O mundo precisa de comida e Mato Grosso do Sul tem alimentos para o mundo. Porém, o produtor de leite ficou para trás. Diante disso, tem alguns entraves que foram apresentados para a Frente Parlamentar do Leite, como a dificuldade com a industrialização”, detalhou.

O parlamentar explicou que o beneficiamento está oneroso, visto que há cobrança do imposto do ICMS para a indústria local, enquanto existe a isenção de taxa para levar o leite cru para os outros estados. “Essa é uma situação que impacta diretamente a produção local. Os laticínios estão em momento crucial de endividamento. Uma saúde financeira crítica e que tem deixado muitos produtores sem conseguir receber. Estamos falando de mais de 20 mil produtores, em um dos segmentos mais pulverizados no estado”, explicou.

Ainda segundo o deputado Renato Câmara o custo da muçarela tem saído por volta de R$ 35, enquanto há opções de venda nos atacadistas a R$ 29 o quilo da peça inteira. Outro comparativo foi quanto ao litro do leite que está em média R$ 2,15, enquanto há garrafas de 500ml de água sendo vendidas a R$ 4. “Isso sem contar com a dificuldade de produzir, acordar cedo, dar comida, fazer manejo, contratar veterinário, ou seja, é muito pouco para se manter na atividade”, comparou.

Zé Teixeira concordou com Câmara e reforçou o pedido de reunião com 
o governador. Foto: Wagner Guimarães/ALEMS

O deputado Zé Teixeira (PSDB) concordou. “O leite é importante para a vida, saudável. É uma cadeia muito complexa. O que você traz sobre a taxação é uma questão de humanidade, porque o leite sai, pasteuriza e volta para concorrer. Precisamos marcar uma reunião com o governador para mostrar para ele que devemos proteger o setor. Se o produtor for tratar a vaca, em um custo que sai em média por R$ 3 reais ao dia, não paga nem a ração o valor do leite a esse preço. Eu trabalho desde a infância com isso e entendo que especialmente o pequeno produtor vai acabar, porque é uma atividade que está se deteriorando”, sugeriu.

Renato Câmara disse que irá viabilizar a reunião do setor com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para também apresentar as demais demandas que recebeu por meio da Frente Parlamentar do Leite, com o projeto Comitiva Leite Ativa, que tem percorrido diversos municípios. “Temos uma saída imediata para isso, com a introdução do leite nas escolas, via merenda escolar. Precisamos de políticas públicas, como a compra do leite pelo setor público, através do PNAI, direto do produtor. Temos a certificação do queijo e o estado está se empenhando para ter isso. Vai impactar na produção e na vida dessas mais de 20 mil famílias”, finalizou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Preocupado com situação da saúde em Dourados, Zé Teixeira falou do assunto na tribuna nesta manhã Deputados debatem prestação de serviços de saúde em Mato Grosso do Sul
Entre as propostas aprovadas na Ordem do Dia, os deputados da ALEMS aprovaram 16 projetos de resolução para concessão de títulos e comendas Ordem do Dia: Deputados aprovam Protocolo Antirracista e convidam para Corrida dos Poderes
Deputado Renato Câmara defende melhorias na estrutura de coleta de resíduos em Batayporã, atendendo pedido do secretário Renan Bom Ribeiro, para garantir eficiência e saúde pública na cidade. Renato Câmara solicita caminhão compactador de lixo para coleta em Batayporã
Nioaque, MS
Atualizado às 17h04
35°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
35°

Sensação

2.87 km/h

Vento

33%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Deputados debatem prestação de serviços de saúde em Mato Grosso do Sul
Há 1 hora Ordem do Dia: Deputados aprovam Protocolo Antirracista e convidam para Corrida dos Poderes
Há 1 hora Renato Câmara defende o fortalecimento do setor leiteiro e pede intervenção estadual
Há 2 horas Comissão aprova proibição de cobrança de taxa por documentos em faculdades privadas
Há 2 horas Renato Câmara solicita caminhão compactador de lixo para coleta em Batayporã
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
3
Há 6 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
4
Há 6 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados