WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova proibição de cobrança de taxa por documentos em faculdades privadas

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

16/10/2025 16h00
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe a cobrança de taxa para emissão de documentos escolares por instituições privadas ou comunitárias de ensino superior. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação .

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Prof. Reginaldo Veras (PV-DF), para o Projeto de Lei 3693/23 , do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP). O relator ajustou a redação, mantendo o objetivo original.

“A proposta tem inegável mérito, pois a emissão de documentos é parte do serviço contratado junto às instituições de ensino”, disse Reginaldo Veras.

Guilherme Boulos acrescentou que os documentos solicitados pelos alunos são necessários para estágios ou empregos.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão de Meio Ambiente debate participação indígena nas decisões da COP30
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão debate uso da protonterapia no tratamento de câncer
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Hugo Motta rebate críticas e diz que Congresso vota matérias importantes, mesmo com polarização
Nioaque, MS
Atualizado às 17h04
35°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
35°

Sensação

2.87 km/h

Vento

33%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 minutos Lidio Lopes solicita reparos no fornecimento de energia em Iguatemi
Há 3 minutos Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
Há 3 minutos Coronel David solicita novo prédio para o 1º Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande
Há 1 hora Deputados debatem prestação de serviços de saúde em Mato Grosso do Sul
Há 1 hora Ordem do Dia: Deputados aprovam Protocolo Antirracista e convidam para Corrida dos Poderes
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
3
Há 6 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
4
Há 6 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados