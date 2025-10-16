WhatsApp

Legislativo - MS

Renato Câmara solicita caminhão compactador de lixo para coleta em Batayporã

O deputado estadual Renato Câmara encaminhou, na quarta-feira (15/10), ofício ao governador Eduardo Riedel e ao senador Nelsinho Trad solicitando r...

16/10/2025 16h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputado Renato Câmara defende melhorias na estrutura de coleta de resíduos em Batayporã, atendendo pedido do secretário Renan Bom Ribeiro, para garantir eficiência e saúde pública na cidade.
O deputado estadual Renato Câmara encaminhou, na quarta-feira (15/10), ofício ao governador Eduardo Riedel e ao senador Nelsinho Trad solicitando recursos para a destinação de um caminhão de lixo compactador ao município de Batayporã.

O deputado estadual Renato Câmara encaminhou, na quarta-feira (15/10), ofício ao governador Eduardo Riedel e ao senador Nelsinho Trad solicitando recursos para a destinação de um caminhão de lixo compactador ao município de Batayporã.

O pedido atende a uma solicitação do secretário municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Renan Bom Ribeiro, que alertou para a situação crítica da frota utilizada na coleta de resíduos sólidos urbanos. Atualmente, o município conta com apenas dois caminhões compactadores, ambos em condições precárias, sujeitos a falhas mecânicas frequentes, o que tem comprometido a regularidade do serviço e causado acúmulo de lixo nas vias públicas.

Segundo o deputado, a renovação da frota é urgente para garantir eficiência na limpeza urbana, melhores condições de trabalho aos servidores e mais qualidade de vida à população. “Manter a cidade limpa é uma questão de saúde pública. Esse caminhão é essencial para que Batayporã tenha uma coleta regular, sem riscos ambientais e sem prejuízo à rotina da população”, afirmou Câmara.

A solicitação reforça o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento sustentável e com a estruturação dos serviços municipais de gestão de resíduos. A medida deve contribuir também para reduzir impactos ambientais e fortalecer as ações de saneamento básico na região.

Renato Câmara, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, tem pautado seu mandato pela defesa do meio ambiente, dos recursos hídricos e pela qualidade de vida nos municípios, sendo reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes nessas áreas.

