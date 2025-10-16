Caravina participa de reunião para tratar de investimentos no Vale da Celulose em Brasília

O deputado estadual Caravina (PSDB) cumpriu agenda em Brasília nesta quinta-feira (16), onde participou de uma reunião com o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Arthur Cerqueira, e equipe técnica da pasta. O principal tema em pauta foi o avanço dos investimentos e das melhorias na infraestrutura energética no Vale da Celulose, região que se consolida como um dos principais polos industriais de Mato Grosso do Sul.



Durante o encontro, foram discutidas ações voltadas à ampliação da capacidade de distribuição e transmissão de energia elétrica, garantindo suporte às indústrias instaladas e às que estão em processo de implantação. A iniciativa busca fortalecer o potencial econômico da região, que abriga empreendimentos de grande porte no setor de celulose e papel, além de fomentar o desenvolvimento dos municípios que fazer parte do vale.



De acordo com o deputado, a pauta energética é essencial para assegurar a competitividade e o crescimento sustentável do Estado.



“O Vale da Celulose é hoje uma das regiões que mais geram empregos e movimentam a economia de Mato Grosso do Sul. Investir em energia é garantir que esses municípios continuem crescendo com segurança, atraindo novas indústrias e oportunidades para a população”, destacou Caravina.



O parlamentar também reforçou que seguirá acompanhando de perto as tratativas junto ao Ministério, buscando soluções estruturais que preparem o Estado para os desafios do crescimento industrial e urbano.