Saúde

Nova estrutura e mais acolhimento: Nioaque dá passo histórico na área de Saúde Mental

O prefeito André Guimarães reforçou o compromisso da gestão com o bem-estar da população:

16/10/2025 15h15
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está dando um passo importante no fortalecimento da rede de Saúde Mental. O município realiza a reforma e revitalização do serviço, com mudança para um novo prédio mais acolhedor, que será a futura sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), previsto para ser implantado nos próximos dois anos.

O novo espaço já está em funcionamento, oferecendo melhores condições de ventilação, iluminação e acessibilidade, o que beneficia tanto os pacientes quanto os profissionais. Mesmo durante as obras, os atendimentos seguem normalmente, com capacidade mensal para 100 pacientes em psiquiatria e 80 em psicologia.

Uma das principais inovações será a ampliação do horário de atendimento, que passará a funcionar das 7h às 19h. A medida vai facilitar o acesso de usuários que trabalham ou estudam, permitindo o acompanhamento em horários mais flexíveis, inclusive na hora do almoço ou após o expediente.

Além das melhorias estruturais, o serviço recebeu reforço na equipe técnica, com a contratação de um novo psicólogo e de uma assistente social, que já realiza visitas domiciliares, atendimentos individuais e atividades em grupo. O objetivo é fortalecer o cuidado integral e humanizado aos pacientes.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Sousa, destacou que a mudança representa um avanço na qualidade do atendimento:

“O antigo espaço já não oferecia o conforto e a estrutura que os pacientes e os profissionais precisavam. Agora, com o novo prédio e a reforma em andamento, estamos criando um ambiente mais acolhedor e funcional, essencial para garantir um atendimento humanizado e de qualidade”, afirmou.

O prefeito André Guimarães reforçou o compromisso da gestão com o bem-estar da população:

“Cuidar da saúde mental é cuidar das pessoas em sua essência. Sabemos o quanto o acolhimento faz diferença na vida de quem enfrenta momentos difíceis, e por isso temos olhado com tanto carinho para esse setor”, destacou.

Com as obras em andamento e uma equipe cada vez mais preparada, Nioaque se consolida como referência regional em cuidado, acolhimento e valorização da saúde mental, construindo uma rede pública mais humana, moderna e acessível.

Anúncio
Anúncio
