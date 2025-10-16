Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo

Neste domingo, 19 de outubro, Nioaque será palco de mais uma edição do projeto “Cinema no Campo”, uma iniciativa da Prefeitura que leva cultura, lazer e momentos de convivência para toda a comunidade de forma totalmente gratuita.

A partir das 16h, ao lado do Estádio Mauro Resstel, famílias e grupos de amigos poderão curtir a exibição de um dos maiores clássicos do cinema: “O Rei Leão”. A sessão promete emocionar todas as idades com uma história que marcou gerações, em um ambiente ao ar livre e cheio de alegria.

Mais do que uma tarde de entretenimento, o projeto tem o objetivo de aproximar a comunidade, criando um espaço de encontro, diversão e boas lembranças. E claro, não vai faltar pipoca para completar o clima de cinema.

Com o “Cinema no Campo”, a Prefeitura de Nioaque reafirma seu compromisso com o lazer, a cultura e o bem-estar da população, levando experiências culturais acessíveis e inesquecíveis para todos.