Policiais civis do MS e PM de Goiás prendem foragido que vivia em Cassilândia

Durante operação realizada em conjunto por equipes do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia e Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, na segunda-feira (13), as equipes policiais localizaram e prenderam T.D.F., que era procurado pela justiça de Senador Canedo-GO, e estava escondido em Cassilândia.

O foragido foi abordado em sua casa, quando chegava com a família, momento em que o SIG realizou sua prisão e o conduziu a Delegacia de Polícia, com todos os seus direitos preservados.

T.D.F. foi encaminhado a Unidade Penal desta cidade, onde se encontra a disposição da justiça.