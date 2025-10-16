WhatsApp

Polícia Civil - MS

Policiais civis do MS e PM de Goiás prendem foragido que vivia em Cassilândia

Durante operação realizada em conjunto por equipes do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia e Comando de Opera...

16/10/2025 13h54
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante operação realizada em conjunto por equipes do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia e Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, na segunda-feira (13), as equipes policiais localizaram e prenderam T.D.F., que era procurado pela justiça de Senador Canedo-GO, e estava escondido em Cassilândia.

O foragido foi abordado em sua casa, quando chegava com a família, momento em que o SIG realizou sua prisão e o conduziu a Delegacia de Polícia, com todos os seus direitos preservados.

T.D.F. foi encaminhado a Unidade Penal desta cidade, onde se encontra a disposição da justiça.

