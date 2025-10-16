WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu

Na manhã desta quinta-feira (16), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e o Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de B...

16/10/2025 12h46
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta quinta-feira (16), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e o Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, realizaram a prisão em flagrante de um homem de 28 anos, suspeito de agredir, ameaçar e danificar o celular de sua ex-companheira, em mais um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A vítima compareceu à unidade policial logo após o ocorrido relatando que o ex-companheiro, tomado por ciúmes, arrancou o celular de suas mãos, arremessou-o ao chão, proferiu ameaças e a agrediu fisicamente, tudo na presença dos filhos menores.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências imediatas, conseguindo localizar o autor em via pública, em um dos bairros da cidade. O homem foi abordado e preso em flagrante pelos policiais civis que integraram a ação.

Durante a abordagem, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e afirmou espontaneamente que havia ingerido bebida alcoólica antes de ir atrás da ex-companheira. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, dano e vias de fato, todos praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu
