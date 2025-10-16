WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas e arma de fogo durante operação em Coxim

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu, na, denúncias anônimas sobre intensa movimentação de usuários de drogas...

16/10/2025 12h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu, na, denúncias anônimas sobre intensa movimentação de usuários de drogas na Rua João Ferreira.

As informações apontavam que o local estaria sendo utilizado como ponto de comercialização e armazenamento de entorpecentes. Diante disso, os policiais intensificaram as rondas na região para verificar a veracidade da denúncia.

Por volta das 18h30, a equipe visualizou um homem de 23 anos saindo da residência mencionada. Ao notar a presença da viatura policial, ele demonstrou nervosismo e comportamento suspeito, colocando a mão no bolso e tentando esconder o rosto, retornando rapidamente para o interior da casa. Diante da atitude, os policiais realizaram a abordagem de ambos, momento em que localizaram uma trouxa de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 17 gramas, em sua posse. Questionado, ele afirmou ter adquirido a droga com a mulher de 22 anos, autora.

Em conversa com a mulher de 22 anos, esta confirmou que estava vendendo drogas e indicou onde parte do material estava guardado.

No local indicado, foram encontrados aproximadamente 12 kg de substância análoga à maconha, 273 g de substância análoga à cocaína, 8 g de droga sintética conhecida como “bala”, além de uma pistola calibre 6.35, dois carregadores e três munições, apetrechos utilizados para o preparo e embalagem dos entorpecentes para comercialização e aproximadamente R$ 507,00 em espécie.

Diante dos fatos, a autora foi presa em flagrante e conduzida, juntamente com o material apreendido e a testemunha, à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as devidas providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

