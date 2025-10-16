Polícia Militar apreende pistola durante abordagem em Coxim

Coxim (MS): Polícia Militar apreende na madrugada de hoje (16/10), uma pistola durante abordagem em Coxim

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática da Polícia Militar realizou, nesta semana, diversas abordagens a ônibus intermunicipais com o objetivo de fiscalizar e prevenir práticas criminosas.

Durante uma dessas ações, os policiais abordaram em um ônibus e ao procederem à fiscalização, a equipe conversou com uma passageira de 33 anos, que apresentou comportamento considerado atípico ao ser questionada sobre o motivo da viagem até Coxim.

Ela afirmou que estaria na cidade para resolver questões relacionadas a documentos de seu filho. No entanto, ao ser solicitada a apresentar tais documentos, informou não os possuir, demonstrando nervosismo e contradições em suas respostas, chegando inclusive a não saber definir qual seria seu destino.

Diante das inconsistências, os policiais realizaram uma abordagem mais detalhada, encontrando em poder da mulher uma pistola Taurus, modelo PT 58S, calibre .380, um carregador e quatro munições intactas.

Diante do flagrante, a autora foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM