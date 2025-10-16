WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Lei: Doentes renais crônicos são reconhecidos como pessoas com deficiência em MS

A partir desta quinta-feira (16), a Lei Estadual 6.485 de 2025 reconhece pacientes com doença renal crônica como pessoas com deficiência, no âmbi...

16/10/2025 10h30
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Nova lei é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB)
Nova lei é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB)

A partir desta quinta-feira (16), a Lei Estadual 6.485 de 2025 reconhece pacientes com doença renal crônica como pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.  Nova norma é de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Para obter esse reconhecimento, a lei define que as pessoas diagnosticadas com doença renal crônica em tratamento no estado “poderão ser reconhecidas como pessoas com deficiência, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 ”.

Ou seja, será considerada pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, desde que observado o disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de 2015”.

O deputado argumentou que o IBGE estima que mais de 10% da população com essa doença tenha mais de 65 anos de idade, bem como 90% dos pacientes são pessoas de extrema carência socioeconômica, pois não conseguem trabalhar durante o tratamento, devido a continuidade da hemodiálise.

“Sabemos que os que dependem do procedimento de hemodiálise para substituir a função dos rins, apresentam impedimento de longo prazo de natureza física e, obviamente, devem ter reconhecida e equiparada a condição de pessoa com deficiência. Outros estados já incluíram a equiparação em suas leis e em atendimento ao princípio da dignidade humana, essa lei visa a inclusão social e o acesso a direitos para o bem estar da população renal crônica”, explicou Paulo Corrêa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas e arma de fogo durante operação em Coxim
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende pistola durante abordagem em Coxim
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
37°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
37°

Sensação

3.69 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu
Há 9 minutos Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas e arma de fogo durante operação em Coxim
Há 9 minutos Polícia Militar apreende pistola durante abordagem em Coxim
Há 1 hora Cancelada sessão do Congresso que analisaria vetos à Lei de Licenciamento Ambiental
Há 1 hora Congresso adia votação da LDO e de veto parcial à Lei do Licenciamento Ambiental
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
3
Há 6 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
4
Há 6 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados