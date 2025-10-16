Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo na Capital

No âmbito da Operação Protetor, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS efetuavam diligências, na tarde desta quarta-feira (15), com vistas identificar e prender homem com mandado de prisão por homicídio tentado no interior do Estado, quando passaram pelo veículo Peugeot, na Av. das Bandeiras, esquina com a Av. Manoel da Costa Lima, tendo por passageiro J.P.F.A.G. (27 anos).

Neste momento, os policias reconheceram o passageiro como sendo pessoa que estava com mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual abordaram o veículo. No momento da revista pessoal, foi localizado um revólver, calibre 38, municiado com 6 munições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, informado dos seus direitos constitucionais e encaminhado para à Especializada.

Após a prisão, o autor foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe.