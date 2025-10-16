WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo na Capital

No âmbito da Operação Protetor, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS efetuavam...

16/10/2025 10h30
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

No âmbito da Operação Protetor, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS efetuavam diligências, na tarde desta quarta-feira (15), com vistas identificar e prender homem com mandado de prisão por homicídio tentado no interior do Estado, quando passaram pelo veículo Peugeot, na Av. das Bandeiras, esquina com a Av. Manoel da Costa Lima, tendo por passageiro J.P.F.A.G. (27 anos).

Neste momento, os policias reconheceram o passageiro como sendo pessoa que estava com mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual abordaram o veículo. No momento da revista pessoal, foi localizado um revólver, calibre 38, municiado com 6 munições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, informado dos seus direitos constitucionais e encaminhado para à Especializada.

Após a prisão, o autor foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas e arma de fogo durante operação em Coxim
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende pistola durante abordagem em Coxim
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
37°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
37°

Sensação

3.69 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu
Há 9 minutos Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas e arma de fogo durante operação em Coxim
Há 9 minutos Polícia Militar apreende pistola durante abordagem em Coxim
Há 1 hora Cancelada sessão do Congresso que analisaria vetos à Lei de Licenciamento Ambiental
Há 1 hora Congresso adia votação da LDO e de veto parcial à Lei do Licenciamento Ambiental
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
3
Há 6 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
4
Há 6 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados