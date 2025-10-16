Polícia Civil e Vigilância Sanitária realizam fiscalização em comércios de Ribas do Rio Pardo

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na noite desta quarta-feira (15), a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal, realizou uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais da cidade, com foco na verificação da regularidade na comercialização de bebidas alcoólicas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Durante a ação foram apreendidas diversas garrafas de bebidas que não possuíam registro nos órgãos competentes, o que configura irregularidade conforme a legislação vigente.

A operação teve como objetivo garantir a segurança e a saúde dos consumidores, coibindo a comercialização de produtos de origem duvidosa e sem o devido controle de qualidade. A ação também visa prevenir possíveis crimes contra as relações de consumo e assegurar o cumprimento das normas sanitárias.

A Vigilância Sanitária continuará realizando inspeções de rotina, e os estabelecimentos flagrados em situação irregular poderão responder administrativa e criminalmente, conforme a gravidade das infrações constatadas.