Policiais civis prendem foragido por tentativa de homicídio contra fazendeiro de Porto Murtinho, em Campo Grande

A Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho elucidou tentativa de homicídio praticada por dois homens contra fazendeiro da região, porém, à época dos fatos os indivíduos foragiram, sendo que um foi preso no aeroporto pela Polícia Federal, já o outro (44) foi preso por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS na tarde de ontem (15), no bairro Pênfigo na residência de amigos.

O homem que não resistiu à prisão alegou ser inocente e será encaminhado ao juiz das Custódias.