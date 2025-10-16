WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandados de prisão e prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

Nesta quarta-feira (15), a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado deu cumprimento a do...

16/10/2025 08h21
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta quarta-feira (15), a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pelo Juízo da Comarca de Três Lagoas – Vara do Juiz das Garantias.

As diligências ocorreram em endereços situados no bairro Jardim Wilson Lucas de Oliveira, alvos de investigações relacionadas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os investigados — A.S.S. (33 anos) e A.F.S. (50 anos) — já eram monitorados pela equipe policial em decorrência de apurações anteriores.

Durante o monitoramento, os investigadores receberam denúncia anônima, em formato de áudio, informando que A.S.S. estaria negociando a venda de entorpecente com um usuário naquele momento.

Diante da confirmação da atividade criminosa, as equipes do SIG deflagraram operação simultânea nos dois endereços.

No imóvel de A.S.S., os policiais localizaram um invólucro de plástico contendo “crack”, pesando 14,1 gramas — quantidade suficiente para cerca de 140 porções, avaliadas em aproximadamente R$ 1.400,00 no comércio ilegal.

A mulher foi presa em flagrante delito por tráfico de drogas, além de ter sido cumprido o mandado de prisão já existente em seu desfavor.

No outro endereço, A.F.S. foi localizado e teve cumprido o mandado de prisão expedido em seu nome. No momento da abordagem, o investigado mantinha conversas de venda de drogas com um usuário que foi posteriormente foi localizado e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Na residência foram apreendidos um aparelho celular e uma motocicleta, vinculados ao procedimento investigativo.

Após os procedimentos, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e realizadas as providências legais de praxe.

Ambos passaram por exame de corpo de delito e foram recolhidos às celas anexas à Unidade Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

