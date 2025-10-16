WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Deputados devem votar 21 propostas na sessão desta quinta-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, a sessão ordinária com 21 proposições na ...

16/10/2025 07h12
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Parlamentares deliberam sobre proposições durante a sessão plenária na ALEMS
Parlamentares deliberam sobre proposições durante a sessão plenária na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, a sessão ordinária com 21 proposições na pauta de votação, conforme a Ordem do Dia . As matérias incluem projetos de resolução e de lei que serão apreciados em redação final, primeira e segunda discussão, além de discussão única.

Os deputados devem votar a redação final do Projeto de Lei 104/2024 , de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que institui o Protocolo Sul-Mato-Grossense Antirracista, com o objetivo de incentivar estabelecimentos de grande circulação de pessoas, a adotar voluntariamente medidas de sensibilização, de prevenção e de acolhimento às vítimas em situações de injúria racial e de racismo.

Em segunda discussão estão previstos dois projetos de lei: Projeto de Lei 42/2025, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que institui a Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa, e o Projeto de Lei 198/2025 , de autoria do Poder Judiciário, que trata da reorganização das serventias notariais e de registros na comarca de Cassilândia.

Em primeira discussão será apreciado o Projeto de Lei 270/2024 , do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que dispõe sobre a instituição de diretrizes de apoio às trilhas e às rotas no Estado de Mato Grosso do Sul.

Em discussão única serão apreciados 17 projetos de resolução que concedem títulos e comendas de mérito legislativo. As propostas de concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense são: Projeto de Resolução 106, 124 e 125/2025, do deputado Zeca do PT (PT), Projeto de Resolução 118/2025, de Marcio Fernandes (MDB), Projeto de Resolução 129/2025, da deputada Gleice Jane (PT), e Projeto de Resolução 148/2025, do deputado Coronel David (PL).

Os projetos relativos à concessão da Comenda do Mérito Legislativo são: Projeto de Resolução 68/2025, do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Projeto de Resolução 102 e 142/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB), Projeto de Resolução 123/2025, do deputado Pedrossian Neto (PSD), Projetos de Resolução 126 e 128/2025, do deputado Lidio Lopes (sem partido), Projeto de Resolução 127 e 140/2025, do deputado Junior Mochi (MDB), Projetos de Resolução 130 e 131/2025, da deputada Gleice Jane, e Projeto de Resolução 141/2025, do deputado Antonio Vaz.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMSFacebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas e arma de fogo durante operação em Coxim
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende pistola durante abordagem em Coxim
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
37°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
37°

Sensação

3.69 km/h

Vento

28%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Polícia Civil prende apontado por de violência doméstica em Bataguassu
Há 9 minutos Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas e arma de fogo durante operação em Coxim
Há 9 minutos Polícia Militar apreende pistola durante abordagem em Coxim
Há 1 hora Cancelada sessão do Congresso que analisaria vetos à Lei de Licenciamento Ambiental
Há 1 hora Congresso adia votação da LDO e de veto parcial à Lei do Licenciamento Ambiental
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
3
Há 6 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
4
Há 6 dias Mobilização com propósito: a visão de Rafael Domingos sobre política moderna
5
Há 7 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados