Mato Grosso do Sul

Parceria entre Setesc e Senac lança game que valoriza a cultura e o turismo sul-mato-grossense

A união entre Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Senac Hub Academy resultou na criação do game “ Economia Quativa ”, uma...

16/10/2025 07h12
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A união entre Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Senac Hub Academy resultou na criação do game “ Economia Quativa ”, uma experiência interativa que leva o público a conhecer, de forma lúdica e digital, a diversidade cultural, turística e criativa de Mato Grosso do Sul. O jogo já está disponível no site oficial da Setesc, na aba MS+Criativo .

Desenvolvido por alunos do curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais do Senac Hub Academy, o projeto nasceu a partir de uma proposta da Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas da Setesc, com o objetivo de aproximar jovens talentos da área tecnológica das manifestações culturais e econômicas que fortalecem a identidade sul-mato-grossense.

Uma viagem digital pela cultura de MS

No game, o jogador embarca em uma jornada inspirada no Trem do Pantanal, conduzido por um simpático quati, personagem que simboliza a fauna e o espírito acolhedor do estado. Ao longo do trajeto, o usuário visita cidades e cenários emblemáticos de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, e descobre expressões artísticas, festas populares e pontos turísticos.

A proposta é mostrar, de forma interativa e educativa, como a economia criativa se manifesta no cotidiano das pessoas, integrando cultura, turismo, arte, gastronomia e inovação.

“O game Economia Quativa é um exemplo de como a tecnologia pode ser uma poderosa aliada da cultura. Quando aproximamos os talentos criativos de nossas instituições de ensino das políticas públicas da Setesc, geramos resultados que inspiram e educam. Este jogo é uma vitrine do que Mato Grosso do Sul tem de melhor”, destaca Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Para a superintendente estadual de Economia Criativa, Luciana Azambuja, mais do que um produto digital, o game nasceu de uma visão sobre como a cultura pode ser vivenciada de novas formas.

“Propomos ao Senac a ideia de criar um game capaz de transmitir as riquezas e singularidades do nosso estado, destacando, de forma envolvente, a economia criativa de Mato Grosso do Sul. O projeto segue a tendência de inovação através da gamificação, e os alunos desenvolveram narrativas, personagens e cenários inspirados em nossas tradições e manifestações culturais. Parcerias como essa são fundamentais para valorizar e divulgar nossa cultura por meio da tecnologia”, enfatiza a superintendente.

Aprendizado, tecnologia e valorização cultural

Durante o processo de criação, os estudantes vivenciaram todas as etapas do desenvolvimento de um jogo: concepção de roteiro, criação de personagens, design de cenários, programação e testes. O trabalho também envolveu pesquisas de campo, garantindo autenticidade às referências regionais e fortalecendo o olhar dos alunos sobre a importância da cultura local.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O game já pode ser acessado de forma gratuita no portal institucional da Setesc, na seção MS+Criativo. A página apresenta informações sobre o projeto e o link direto para jogar online.

Serviço

O lançamento oficial do “Economia Quativa” acontecerá durante o seminário “Conexões Criativas: Fortalecendo a Economia Criativa em Mato Grosso do Sul”, no dia 5 de novembro, das 8h às 12h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande.

Lucas Castro, Comunicação Setesc
Fotos: divulgação

