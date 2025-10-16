WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Governo de MS reforça infraestrutura de Camapuã com investimento de R$ 15,3 milhões em novas vias pavimentadas

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou licitação para obras de infraestrutura urbana no município de Camapuã, localizado na região centro-norte do ...

16/10/2025 07h12
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou licitação para obras de infraestrutura urbana no município de Camapuã, localizado na região centro-norte do Estado, com investimento estimado em R$ 15.388.189,64. O edital, publicado quarta-feira (15) pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), prevê a pavimentação e drenagem de águas pluviais no Conjunto Habitacional Rota das Monções – 1ª etapa, uma das principais áreas residenciais da cidade.

Com raízes que remontam ao século XVIII, Camapuã surgiu como entreposto de tropeiros e viajantes, sendo um importante ponto de parada nas rotas que cruzavam o interior do então Mato Grosso. O município continua sendo fundamental na integração regional, papel que as novas obras de infraestrutura vão ajudar a fortalecer.

De acordo com o projeto, serão executados 37.712,88 m² de pavimentação asfáltica e 4.138,95 metros de drenagem, abrangendo as ruas Goiás, Paraíba, Projetada 02, Cuiabá, Campo Grande, Pará, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Projetada, Camapuã, Projetada 01, Rio de Janeiro, Maria e Figueira.

As obras vão reduzir os alagamentos em períodos de chuva e a poeira em época de estiagem. A licitação será realizada no formato de concorrência eletrônica, com modo de disputa aberto e critério de julgamento pelo menor preço. A abertura está marcada para o dia 3 de novembro de 2025, às 9h30 (horário local).

“Camapuã é um município estratégico na ligação entre o norte e o centro do Estado, e essas obras vão garantir mais segurança viária, conforto e qualidade de vida à população. Nosso compromisso é levar infraestrutura de qualidade também aos municípios de menor porte, promovendo equilíbrio regional e desenvolvimento urbano sustentável”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Com o investimento, o Governo do Estado reforça seu compromisso de ampliar o acesso à pavimentação e à drenagem em todas as regiões, fortalecendo a infraestrutura e impulsionando o desenvolvimento local em Camapuã.

A execução seguirá o regime de empreitada por preço unitário, conforme determina a Lei Federal nº 14.133/2021, que regulamenta as novas regras de licitação e contratos administrativos. O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta nos portais www.agesul.ms.gov.b r e www.gov.br/pncp .

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog
Foto: Saul Schramm/Secom/Arquivo

