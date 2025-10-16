WhatsApp

Nova funcionalidade do portal Meu Detran permite consultar faltas cometidas no exame prático

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) disponibilizou uma nova ferramenta no portal de serviços Meu Detran, que perm...

16/10/2025 06h06
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) disponibilizou uma nova ferramenta no portal de serviços Meu Detran, que permite aos candidatos reprovados no exame prático de direção veicular consultarem as faltas que resultaram na inaptidão.

Segundo a Gerência de Exames (Gexa), o processo anterior era burocrático e desestimulava os candidatos, que precisavam solicitar o laudo por e-mail ou através da ouvidoria . Essa dificuldade gerava descontentamento e, em alguns casos, reclamações aos examinadores.

“Muitos acabavam nem solicitando formalmente. No final do exame, o examinador informa as faltas, mas, por causa do nervosismo, o candidato às vezes não se lembra e alega que não foi avisado. Nas gravações, constatávamos que a explicação havia sido feita. Por isso, levamos a demanda ao setor de tecnologia, que integrou essa consulta ao portal Meu Detran”, explica Lina Zeinab, gerente de Exames do Detran-MS.

Com a nova integração, basta fazer login com CPF e senha ou via conta Gov BR o portal de serviços Meu Detran, selecionar “Habilitação” > “Serviços Habilitação” > “Consulta de Exames e Provas” para visualizar as informações.

A ferramenta auxilia tanto candidatos quanto instrutores. “Melhora o aprendizado, pois o candidato tem clareza sobre onde errou, e ajuda o instrutor a reforçar os pontos que precisam ser trabalhados nas aulas”, afirma Lina.

Além da consulta de faltas cometidas no exame prático, o portal de serviços também permite outras consultas referentes ao resultado dos exames: teórico, de renovação, e prova de cursos especializados.

Moderno e inspirado em modelos internacionais de excelência, o portal Meu Detran reúne serviços relacionados a veículos, habilitação e agendamentos. Acesse  www.meudetran.ms.gov.br  e conheça o primeiro portal de Mato Grosso do Sul voltado à experiência do cidadão.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
