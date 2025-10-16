WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Câmara aprova política de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas

Projeto segue para o Senado

16/10/2025 01h45
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria uma política de prevenção e enfrentamento da violência no âmbito escolar (Prever), a ser coordenada pela União em cooperação e colaboração com os estados e municípios. A proposta foi aprovada em Plenário na madrugada desta quinta-feira (16) e será enviada ao Senado.

De autoria da deputada Luisa Canziani (PSD-PR) e outros, o Projeto de Lei 5669/23 foi aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Daniel Barbosa (PP-AL).

O texto determina à União prestar apoio técnico a estados e municípios na elaboração de diagnósticos, protocolos e planos de enfrentamento dessa violência.

Ao aproveitar a Lei 14.463/23 , que autorizou o Poder Executivo a criar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas (Snave), o relator ampliou a atuação prioritária do sistema, propondo o desenvolvimento de uma plataforma para integrar dados sobre convivência e proteção escolar.

Esses dados poderão ser produzidos pelos entes federativos e pelas instituições da sociedade civil nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública.

Os dados consolidados terão caráter sintético e orientador. Não haverá coleta direta de dados sensíveis por parte da União e haverá garantia de anonimização (ausência de vínculo entre o dado e a identificação da pessoa que gerou o dado).

Mais informações em instantes

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regras de proteção da criança contra o trabalho em ambiente digital
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova protocolo para atendimento de criança que sofrer violência em ambiente virtual
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regras de proteção da criança contra o trabalho em ambiente digital; acompanhe
Nioaque, MS
Atualizado às 04h04
24°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 24°
24°

Sensação

1.47 km/h

Vento

61%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Orientações do Detran de Mato Grosso do Sul sobre como proceder em casos de clonagem
Há 39 minutos Secretaria de Saúde de MS celebra o Dia Mundial da Alimentação com ação educativa na Capital
Há 39 minutos Nova funcionalidade do portal Meu Detran permite consultar faltas cometidas no exame prático
Há 5 horas Câmara aprova regras de proteção da criança contra o trabalho em ambiente digital
Há 5 horas Câmara aprova política de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 6 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
3
Há 6 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
4
Há 6 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
5
Há 6 dias Deputado Lucas de Lima propõe criação do “Outubrinho Rosa” em Mato Grosso do Sul
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados