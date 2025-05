Lançamento do Portal Corredor Bioceânico reforça papel de Campo Grande como centro estratégico

Campo Grande consolida-se como peça-chave na integração logística da América do Sul com a Ásia. Nesta quarta-feira (13), Campo Grande foi escolhida para o lançamento do portal oficial do Corredor Bioceânico – a plataforma digital está disponível no endereço https://corredorbioceanico.com.br .

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), a Prefeitura de Campo Grande participou do lançamento do portal que irá servir de vitrine para investidores, empresários e turistas, apresentando dados sobre a infraestrutura existente e as iniciativas municipais para se consolidar como hub logístico. A ideia foi mostrar aos grandes players do mercado todo o potencial da Capital da Rota Bioceânica.

“Campo Grande está no centro deste corredor, que ligará o Oceano Atlântico ao Pacífico através da América do Sul. Somos o ponto de intercessão, saindo daqui do Mato Grosso do Sul, atravessando o Paraguai e a Argentina, terminando no Chile. Ter informações atualizada sobre o que está acontecendo no trajeto, de uma forma organizada, vem consolidar este projeto que já está transformando a forma com que que fazemos o comércio e o escoamento de produtos brasileiros para mercados asiáticos”, explica o secretário da SEMADES, Ademar Silva Junior.

O CEO do Portal do Corredor Bioceânico, Leandro Reis, explica que a plataforma vem integrar as informações, conectando as pessoas e facilitando acessos. “O poder público tem papel fundamental neste processo. A Prefeitura estar aqui somando com gente, trazendo e levando informações para a população é exatamente o que buscamos. Nosso intuito é trazer muitas novidades que vão do Atlântico ao Pacífico”, diz.

O portal já oferece informações atualizadas sobre a infraestrutura, oportunidades de negócios, turismo e avanços das obras que conectam o Brasil aos portos do Chile. São aproximadamente 2.400 km de rodovias, que atravessam os territórios do Paraguai e da Argentina, facilitando o acesso ao Oceano Pacífico.

Para o superintendente de Desenvolvimento Econômico da SEMADES, Luciano Rodrigues, a iniciativa é uma oportunidade de integrar os players, não só no Brasil, como de toda a Rota Bioceânica. “Um portal específico para fazer negócios, para mostrar essa oportunidade para os empresários. Campo Grande é a capital da Rota Bioceânica e esse evento nos mostra que estamos no caminho certo”, diz.

O gerente de Comércio, Integração e Parcerias, Paulo Fialho, complementa. “A SEMADES prestigiou o evento de lançamento do portal com equipe e estande focados em negócios e turismo, portanto, o município apoia a iniciativa, uma vez que empreendimentos como esse contribuem para a atração de investimentos e valorização dos atrativos turísticos, conectando Campo Grande aos principais centros de desenvolvimento político e econômico globais”, conclui.

A Capital de Mato Grosso do Sul possui uma localização estratégica para a conexão econômica, produtiva e logística entre BR/PY/AR/CL, no contexto do Corredor Bioceânico. Além de ser centro geográfico, Campo Grande pretende se posicionar como centro decisório e dos negócios, estimulando a integração regional e o comércio internacional.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra o lançamento.