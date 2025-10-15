Anel Rodoviário de Itaporã deve receber nome de empresário

O Anel Rodoviário de Itaporã, no prolongamento da MS-156, que faz ligação com a MS-157, poderá ganhar oficialmente o nome de Antônio Ferreira dos Reis – “Varanda”, em homenagem ao empresário e pecuarista que marcou a história do município.

O projeto de lei foi apresentado nesta quarta-feira (15) pelo deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a partir de proposta encaminhada pelo vereador Marcelo Rondina, de Itaporã.

De acordo com o texto, o trecho de 13,83 quilômetros que compõe o anel rodoviário passará a se chamar Anel Rodoviário Antônio Ferreira dos Reis – “Varanda”. A medida atende ao pleito do Legislativo municipal, que destacou a relevância da trajetória do homenageado para o desenvolvimento econômico e social da região.

Nascido em 11 de março de 1942, em Pereira Barreto (SP), Antônio Ferreira dos Reis mudou-se ainda criança para Itaporã, onde construiu sua vida ao lado da esposa, Luiza Miyazato dos Reis, e permaneceu por mais de seis décadas. Faleceu em 19 de abril de 2023, deixando três filhos, cinco netos e um legado de amizade, trabalho e dedicação à comunidade.

Empresário de destaque, foi proprietário da Cerealista Parati (antiga Cafeeira São José) e atuou por mais de 50 anos no comércio e na pecuária sul-mato-grossense. Também foi dono de fazendas em municípios como Nioaque, Jardim, Guia Lopes e Caracol, onde presidiu o Sindicato Rural por três mandatos e liderou a construção do recinto de leilões.

Além da vida empresarial, “Varanda” teve forte participação em entidades sociais e de classe. Foi presidente do Rotary Club de Itaporã, membro da Loja Maçônica Justiça, Liberdade e Disciplina nº 23, em Dourados, e da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Também integrou a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL).

No campo social, colaborou ativamente com a construção da APAE de Itaporã e apoiou campanhas do Hospital do Câncer, contribuindo para a manutenção dos serviços prestados à população. Para o vereador Marcelo Rondina, autor da proposta, a homenagem é um reconhecimento à contribuição de “Varanda” para o município.