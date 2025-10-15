WhatsApp

Senado Federal

CCT aprova outorgas a 12 emissoras de rádio em quatro estados

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (15) 12 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio em ...

15/10/2025 20h14
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Relatores dos pedidos, os senadores Hamilton Mourão e Confúcio Moura na reunião da comissão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Relatores dos pedidos, os senadores Hamilton Mourão e Confúcio Moura na reunião da comissão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (15) 12 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio em quatro estados: Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Sul e Roraima. Os pedidos (que tramitam como projetos de decreto legislativo) seguem agora para promulgação pela Presidência do Senado.

Alguns projetos se referem a serviços de radiodifusão comunitária, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Um dos projetos aprovados ( PDL 468/2024 ) trata de nova outorga para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Careiro da Várzea (AM), concedida ao Sistema de Comunicação Sol Ltda. Nesse caso, a modalidade de outorga é a permissão — que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.

A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente da CCT.

Confira os pedidos aprovados:

Solicitante

Local

Relator

Modalidade

Tipo

Acauã Produções Culturais ( PDL 962/2021 )

Aparecida (PB)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Fundação José Leite de Oliveira ( PDL 234/2022 )

São José de Piranhas (PB)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação para o Desenvolvimento Comunitário de Mamanguape ( PDL 293/2023 )

Mamanguape (PB)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Rádio Golfinho FM ( PDL 422/2022 )

Imbé (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Barreirense de Cultura e Comunicação Social ( PDL 434/2022 )

Novo Barreiro (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Mãe Rainha ( PDL 441/2022 )

Independência (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Palmarense Rádio Comunitária ( PDL 230/2023 )

Palmares do Sul (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Educativa e Cultural de Radiodifusão Glória Embratel ( PDL 237/2023 )

Porto Alegre (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Cultural União Comunitária Zona Sul ( PDL 239/2023 )

São Borja (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Cultural Rádio Comunidade São João FM ( PDL 431/2023 )

São João do Polêsine (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação Comunitária de Radiodifusão Cruviana ( PDL 147/2025 )

Boa Vista (RR)

Hamilton Mourão

Nova outorga

Autorização

Sistema de Comunicação Sol Ltda. ( PDL 468/2024 )

Careiro da Várzea (AM)

Confúcio Moura

Nova outorga

Permissão

