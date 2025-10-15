WhatsApp

Legislativo - MS

Zé Teixeira celebra Dia do Professor com homenagem a educador douradense

Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, o deputado estadual Zé Teixeira homenageou o educador douradense Evandro dos Santos Carlos Nolasco recon...

15/10/2025 18h01
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, o deputado estadual Zé Teixeira homenageou o educador douradense Evandro dos Santos Carlos Nolasco reconhecendo sua trajetória de dedicação à educação e à inclusão. A história de Evandro simboliza a força transformadora da educação e o impacto de profissionais que, com dedicação e sensibilidade, inspiram gerações.

“Hoje, mais do que nunca, é dia de valorizar quem faz a diferença dentro e fora da sala de aula. Em nome do Evandro, cumprimento com louvor os profissionais do Estado de Mato Grosso do Sul que ensinam, instruem, preparam e capacitam crianças, jovens e adultos nas diversas fases da vida e em suas profissões”, destacou o parlamentar que apresentou a Moção de Congratulação durante a Sessão Plenária.

Nascido em Dourados, em 1996, Evandro Nolasco cresceu cercado pela música, compondo desde os 12 anos e licenciando-se posteriormente em Música, com ênfase em Regência de Canto e Coral. A justificativa da moção destaca que sua paixão, no entanto, sempre esteve voltada à Educação Especial, área em que construiu uma sólida carreira.

Com múltiplas formações – entre elas Psicanálise, Neuropsicopedagogia, Pedagogia, Educação Especial e Psicopedagogia – Evandro também se especializou em temas como Autismo (TEA), Deficiência Intelectual (DI), TDAH, Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Ao longo de mais de uma década, atuou como Professor de Apoio, Professor de AEE, Supervisor Técnico da Educação Especial, além de ter experiência em gestão pública e pedagógica. Atualmente, é Diretor Pedagógico da Universidade Paulista (UNIP) em Dourados e já contribuiu como Coordenador Especial de Políticas Públicas para a Juventude no município.

Defensor da singularidade de ser neurodivergente, Evandro utiliza sua própria experiência para enriquecer práticas educacionais e promover uma abordagem humanizada no ensino. Em 2024, recebeu da Câmara Municipal de Dourados o Diploma de Honra ao Mérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade.

A homenagem proposta por Zé Teixeira reforça não apenas a relevância da trajetória de Evandro, mas também o papel essencial de todos os professores sul-mato-grossenses. “Cada educador é um pilar na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e preparada para o futuro”, ressaltou o deputado.
 

