PM - MS

Polícia Militar apreende moto irregular durante rondas em Rio Verde

Coxim (MS): Na noite de ontem (14/10), durante rondas ostensivas e preventivas, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta irregular em Rio Verde ...

15/10/2025 18h01
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS): Na noite de ontem (14/10), durante rondas ostensivas e preventivas, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta irregular em Rio Verde de Mt/MS.

Durante patrulhamento no cruzamento da Rua Américo de Souza Brito com a Avenida Dom Pedro II, os policiais abordaram o condutor, de 23 anos, e constataram que a motocicleta apresentava características alteradas, estava irregular e o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da situação, a moto foi apreendida e encaminhada ao Detran para as providências cabíveis, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a segurança viária e a fiscalização de veículos irregulares.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

