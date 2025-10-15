Polícia Militar apreende moto irregular durante rondas em Rio Verde

Coxim (MS): Na noite de ontem (14/10), durante rondas ostensivas e preventivas, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta irregular em Rio Verde de Mt/MS.

Durante patrulhamento no cruzamento da Rua Américo de Souza Brito com a Avenida Dom Pedro II, os policiais abordaram o condutor, de 23 anos, e constataram que a motocicleta apresentava características alteradas, estava irregular e o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da situação, a moto foi apreendida e encaminhada ao Detran para as providências cabíveis, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a segurança viária e a fiscalização de veículos irregulares.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM