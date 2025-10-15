Polícia Militar localiza adolescentes e desvenda em menos de 24h fato sobre desaparecimento de jovem em Coxim

Coxim (MS): Polícia Militar localizou na tarde de ontem (14/10), os dois adolescentes de 13 anos e auxilia nas investigações sobre desaparecimento de jovem em Coxim

A Força Tática durante patrulhamento, recebeu informações anônimas sobre o desaparecimento de um adolescente de 13 anos, registrado na Polícia Civil em 13 de outubro de 2025.

Segundo o boletim, ele teria sido visto pela última vez em companhia de dois amigos, os outros dois adolescentes. O trio havia ido tomar banho no Rio Taquari, na mesma data do registro do desaparecimento.

De posse das informações, os policiais deslocaram-se até a residência da mãe de um dos adolescentes. No local, encontraram os adolescentes dois adolescentes juntos, que relataram aos militares que, durante o banho de rio, o adolescente começou a se afogar. Apesar das tentativas de socorro, não conseguiram ajudá-lo, perdendo-o de vista em seguida.

Assustados com a situação, os adolescentes deixaram o local, abandonando a bicicleta da vítima às margens do rio, e decidiram não contar o ocorrido por medo de serem punidos.

Diante dos fatos, os jovens e seus responsáveis foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos e adoção das medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM