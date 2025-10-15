WhatsApp

PM - MS

3ª CIPM da PMMS promove palestra sobre valorização e proteção da pessoa idosa em Sete Quedas durante Operação Virtude

Sete Quedas (MS) – Na tarde do dia 14 de outubro, policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), estiveram no Centro de Convivên...

15/10/2025 14h49
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Sete Quedas (MS) – Na tarde do dia 14 de outubro, policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), estiveram no Centro de Convivência do Idoso, em Sete Quedas, realizando uma palestra voltada à valorização e proteção da pessoa idosa.

A ação integrou o cumprimento da Operação Virtude 2025, iniciativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo o combate à violência contra a pessoa idosa por meio de ações educativas, preventivas e repressivas em todo o estado.

Durante o encontro, foram abordadas as diversas formas de violência contra o idoso, como a física, psicológica, financeira e a negligência, além de explicar direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e os meios de denúncia disponíveis à população, como o Disque 100 e o Disque Denúncia 181.

O evento contou com a presença da Primeira-Dama do município, Edlaura Boneto, da Coordenadora e da psicóloga do Centro de referência especializado se Assistência Social (CREAS), Gisele de Oliveira Tonani e Ludmila Bueno Rodrigues, e da Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Gisele de Pádua Coutinho. Na oportunidade, elas destacaram a importância da integração entre as instituições na promoção de ações de conscientização, proteção e valorização da pessoa idosa.

A palestra foi promovida pela 3ª CIPM, reforçando o compromisso institucional, com o respeito a dignidade e a proteção dos idosos. A iniciativa demonstra o empenho da PMMS em fortalecer a consciência social e comunitária, aproximando a polícia da população e promovendo uma cultura de cuidado, valorização e respeito à pessoa idosa.

Assessoria de comunicação social da 3ª CIPM

